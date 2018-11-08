آخر النهار

تم أخيراً تسجيل سهرة خاصة لصوت الخليج مع الفنان ياس خضر الذي تحدث خلالها عن مسيرته الفنية وأعماله الغنائية التي استطاع من خلالها ايصال اللحن والكلمة العراقيتين للأذن العربية كما تحدث عن حال الأغنية العراقية اليوم مؤكداً ضرورة الاهتمام بالكلمة واللحن وابعاد الأثر التجاري الذي بات يتحكم في الأغنية العربية وليس في العراق فقط، وعن رأيه في الأصوات العراقية الشابة وان كان يجد بينها صوتا أو أكثر يكمل مسيرة ياس خضر قال: يوجد مقلدون ولكن لا توجد خامة صوتي.

أما السهرة الخاصة الثانية فكانت مع الفنانة أمل خضير التي تحدثت عن دور شقيقتها سليمة خضير في دعمها وتوجيهها كما أشارت الى أنها تعاملت مع كبار الملحنين والشعراء في العراق والذين تبنوا صوتها وأوصلوه للمتلقي في العراق وسائر البلدان العربية مؤكدة في الوقت ذاته على أمرين، الأول ضرورة قيام الاذاعات بدورها الرقابي على النصوص الغنائية والألحان التي وصلت لأن تكون نوعا من الاسفاف بسبب عدم وجود رقيب أو حسيب، والثاني ضرورة دعم الفنانين الرواد الذين يعانون الاهمال والعوز يذكر أن السهرتين من اعداد وتقديم عبدالسلام جاد الله، تسجيل ومونتاج محمد عبدالله.

