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بدأ نجوم الدراما في التعاقدات المبدئية خوض الموسم الرمضاني استعداداً لبدء التصوير بداية شهر ديسمبر، للحاق بالعرض الرمضاني الذي سيبدأ أوائل مايو القادم.

ويشهد الماراثون الرمضاني 2019 عودة قوية لنجوم الدراما الذين تغيبوا رمضان الماضي، من بينهم أحمد السقا الذي يعود بشخصية صعيدية من المؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد سامي وتشاركه البطولة مي عمر، وتعود هند صبري إلى التعاون مع المؤلف تامر حبيب بمسلسل «جميلة وابن السلطان»، من إخراج كاملة أبوذكرى، ويجري اختيار البطل لبدء التصوير مبكراً لأن العمل سيتم تصويره في العديد من الدول الأوروبية التي لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.

وتعود دنيا سمير غانم في شهر رمضان بمسلسل من إخراج معتز التوني، بعد غيابها العام الماضي، كما يعود محمد عادل إمام بمسلسل من تأليف باهر دويدار بعد غيابه بسبب تحضيره لفيلم «ليلة هنا وسرور».

ويعود الفنان يوسف الشريف بعد غياب العام الماضي لأول مرة من 9 سنوات، ويعود للتعاون مع السيناريست عمرو سمير عاطف ويخرجه أحمد نادر جلال، وبعد نجاحها في تجربة دراما رمضان قبل نحو عامين.

وتعاقد الفنان محمد رجب مع المنتج تامر مرسي بمسلسل «3 ورقات» بعد تأجيل المنتج أحمد السبكي مشروعه التلفزيوني الذي كان من المقرر أن يقدمه العام الماضي، المسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج سميح النقاش، وهو عودة للدراما التليفزيونية بعد مسلسل «أدهم الشرقاوي» الذي قدمه من 12 عاماً.

وتعاقد ياسر جلال على تقديم مسلسله الجديد مع المخرج حسين المنباوي، بعد تعاونهما في مسلسل «رحيم»، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً.

ويستمر الزعيم عادل إمام في التعاقد مع نفس الجهة المنتجة لمسلسل «عوالم خفية»، وسيبحث عن سيناريو جيد ليخوض به ماراثون 2019، من إخراج رامي إمام.

وتعاقدت ياسمين عبدالعزيز مع فريق عمل الزعيم المؤلفين محمود حمدان وأمين جمال ومحمد محرز، لتقديم مسلسل «الملكة» وهو الاسم الذي تغير كثيراً وهو إنتاج تامر مرسي «شركة سينرجي» في ثاني تعاون معهما بعد مسلسل «هربانة منها».

ويقدم النجم أمير كرارة الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» الذي حقق الجزآن الأول والثاني منه نجاحاً جماهيرياً في العامين الماضيين، وبدأ السيناريست باهر دويدار في كتابة المعالجة الدرامية للجزء الثالث من مسلسل «كلبش».

«أبيض غامق» هو الاسم المبدئي لمسلسل النجمين طارق لطفي وخالد الصاوي، في أول بطولة مشتركة بالدراما التليفزيونية، ومقرر عرضه في رمضان 2019، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج محمد سلامة، وقرر صناع العمل أن يظل هذا الاسم موجوداً لحين الاستقرار على اسم نهائي للعمل مع بداية تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل.

تعاقدت الفنانة نيللي كريم مع المنتج جمال العدل على بطولة مسلسل جديد تخوض به السباق الرمضاني لعام 2019، وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسلها «اختفاء» العام الماضي، والذي أنتجته شركة «العدل جروب»، وهو سادس تعاون بينهما.

تعاقد أحمد فهمي، مع المنتج تامر مرسي على بطولة مسلسل في 2019، ومن المقرر أن يعلن عن اسم المخرج والمؤلف خلال الفترة المقبلة، تأليف أحمد مدحت.

