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ناقشت الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مديرة هيئة البحرين للثقافة والآثار، مع إسماعيل عبدالله للهيئة العربية للمسرح، مطلع الشهر الحالي، أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين في عديد من المشاريع المسرحية.

وقدّم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح شرحاً مفصلاً لتوجهات الهيئة ومشاريعها الاستراتيجية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتنظيم مهرجانات وطنية في الدول العربية التي لا تنظم مثل هذه المهرجانات، مؤكداً أن سموه يكنّ للمسرح والثقافة في البحرين كل الاحترام، كما أثنى الأمين العام على طبيعة الاتصالات التي تمت بين الفرق البحرينية والهيئة العربية للمسرح.

رحّبت الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة بمبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، الرامية إلى تفعيل وتنظيم مهرجانات وطنية للمسرح في مختلف الدول العربية، مؤكدة استعداد البحرين للعمل على تنظيم مهرجان وطني للمسرح البحريني في أبريل 2019.

