إضاءات

أكّدت الفنانة وعد أن تقديمها لأغنية «كاس العذاب» باللهجة المصرية يعتبر مفاجأة لكل جمهورها ومتابعيها، لأنها المرة الأولى التي تقدم فيها أغنية شعبية باللهجة المصرية، وهي من النوع الحزين المقسوم وهو ما تعتبره تحديا لنفسها في هذا اللون الغنائي الذي لم يسبق لها تقديمه، وتتمنى أن تلقى النجاح في مصر والعالم العربي، خاصة أن الأغنية الشعبية المصرية بشكل عام تدخل قلوب شعوب دول الخليج بسهولة وتلقى اهتماما خاصا لديهم.

وانتهت من تسجيل أغنية أخرى باللهجة المصرية، ولكن ذات لون رومانسي لإرضاء الأذواق المختلفة للجمهور وتحمل اسم «أول كلامي»، وهي من كلمات أحمد سامي، لحن أحمد راجح وتوزيع أسامة عبدالهادي، وإنتاج أمازون ياسر الحريري وميمي المنشاوي.

