دوليه

يبحث ناديا أرسنال وتشلسي الإنكليزيان عن حسم التأهل الى دور الـ32 في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، عندما يستضيف الأول سبورتينغ البرتغالي، ويحل الثاني ضيفا على باتي بوريسوف البيلاروسي، ضمن مباريات الجولة الرابعة اليوم.

وسيكون إينتراخت فرانكفورت الألماني أمام فرصة أيضا للعبور الى الدور المقبل، وذلك عندما يحل ضيفا على أبولون ليماسول القبرصي.في المجموعة الخامسة، يسعى أرسنال بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري الى البناء على النتائج الجيدة التي يحققها في مختلف المسابقات في الفترة الماضية، لبلوغ الدور الثاني من المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية على مستوى الأندية، بعد دوري الأبطال. وعلى ستاد الإمارات في العاصمة الإنكليزية، يستضيف خامس ترتيب الدوري الممتاز منافسه البرتغالي في مباراة ثانية تواليا بينهما في المسابقة، بعد الجولة الثالثة التي انتهت بفوز أرسنال في لشبونة 1-0. ويدخل أرسنال المباراة بعد تعادله مع ضيفه ليفربول 1-1 في المرحلة 11 من الدوري الإنكليزي السبت، في نتيجة حافظ بها على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الرابعة عشرة تواليا في مختلف المسابقات. وانفرد أرسنال بصدارة مجموعته بعد فوزه في الجولة الماضية على سبورتينغ، وبات في رصيده تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، أمام الفريق البرتغالي (ست نقاط)، بينما يحتل فورسكلا بولتافا الأوكراني المركز الثالث (ثلاث نقاط)، وقره باخ الأذربيجاني المركز الأخير دون نقاط. وسيضمن أرسنال التأهل بحال فوزه اليوم على سبورتينغ. وفي المجموعة الثانية عشرة، يجد تشلسي نفسه في موقع مشابه لأرسنال، متصدرا بالعلامة الكاملة، وبفارق ثلاث نقاط عن باتي بوريسوف الثاني وباوك تسالونيكي اليوناني الثالث ومول فيدي المجري الرابع، علما أن الفرق الثلاثة تتساوى برصيد ثلاث نقاط.

