دوليه

قال الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، إنه كان من الضروري، رد الاعتبار والثأر من الخسارة برباعية نظيفة، خارج الديار، على يد بوروسيا دورتموند.وتمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق الانتصار 2-0 ؤأول من أمس.

وأضاف جريزمان، في تصريحات عقب اللقاء «كان من الضروري الفوز، لأننا تلقينا ضربة قاسية هناك وكانت لدينا رغبة لمواجهتهم من جديد».

وحول حظوظ أتلتيكو مدريد في التأهل كمتصدر للمجموعة الأولى، وهو أمر لا يعتمد علينا فقط، لأن دورتموند يتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة، وأضاف غريزمان «كل شيء يمكن أن يحدث». وتابع «كل شيء وارد في كرة القدم، سواء التأهل للدور التالي أو الخروج من البطولة، يجب الاستمرار في العمل كما نفعل وبعدها سنرى». وأعرب غريزمان عن سعادته بتسجيله في مباراته الخمسين بدوري أبطال أوروبا. وقال «أحب التشامبيونزليغ. إنها مباريات جميلة تكون مليئة بالحماس والشغف».

