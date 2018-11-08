دوليه

عين القضاء السويسري اول من امس مدعيا عاما خاصا للتحقيق في الروابط بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومدع عام في كانتون فاليه (جنوب) والتي كشفت عنها تسريبات «فوتبول ليكس».

وبحسب مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية، منح انفانتينو «بطاقات دعوة» للمدعي العام لمنطقة هو-فاليه رينالدو أرنولد في مونديال روسيا 2018، جمعية فيفا العمومية 2016 في المكسيك ونهائي دوري أبطال أوروبا 2016 (من تنظيم الاتحاد الاوروبي) في ميلانو. وأشار مكتب المدعي العام في كانتون فاليه أنه «قرر تعيين مدع عام خاص لتقصي الحقائق بدقة وتحديد ربطها بالقانون الجزائي من عدمه».

وخلال التحقيق، سيحتفظ السيد أرنولد بمنصبه، بحسب ما أوضح مكتب المدعي العام.وأظهرت التسريبات أن أرنولد بعث في مايو 2016 برسالة عبر البريد الالكتروني لإنفانتينو جاء فيها «شكرا جزيلا على بطاقات نهائي دوري أبطال أوروبا. نجلي الأصغر سيذهب مع زوجتي». وردا على سؤال من مجموعة وسائل الإعلام الأوروبية التي نشرت الوثائق، رد فيفا بالقول إن أنظمته «تسمح للرئيس والأمين العام بدعوة عدد محدد من الضيوف الى البطولات ونشاطات الفيفا».

وأشارت مجموعة وسائل الإعلام أن أرنولد كان يزود إنفانتينو بتفاصيل عن بعض التحقيقات التي يجريها القضاء السويسري. وكشفت أن أرنولد أبلغ إنفانتينو في أبريل 2016، خلال تحقيقات سويسرية بشأن توقيع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) عقدا حول حقوق البث مع إحدى شركات «الأوفشور» اثر تسريبات عرفت حينها باسم «بنما ليكس» («وثائق بنما»)، أنه قادر على الطلب من السلطات المحلية إصدار بيان «يشرح عدم وجود أي إجراء ضدك».

وتولى إنفانتينو منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي قبل انتخابه على رأس الاتحاد الدولي مطلع عام 2016، في أعقاب سلسلة من الفضائح التي هزت كرة القدم العالمية، وأدت الى الإطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها الرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر.

