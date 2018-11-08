مال وأعمال

قدّم «KIB» أخيراً رعايته الذهبية لمؤتمر تمكين الشباب السابع، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في فندق فورسيزونز الكويت، وذلك بمشاركة نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي كبرى الشركات على المستوى المحلي والعالمي.

وقد صرح «KIB» أنه يؤمن بأهمية المشاريع الصغيرة كونها اللبنة الأساسية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين بنية سوق العمل الكويتي، ولذلك يعمل البنك على توفير الحلول المصرفية والتمويلية السهلة والمبسطة التي تناسب احتياجات هذه المشاريع من خلال قسم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

موضحاً أنه يسعى لتنويع محفظته التمويلية والتوسع في تمويل المشاريع والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية المتعددة بعد دراسة المشاريع لتوفير جميع الاحتياجات التمويلية لها مثل خطابات الضمان، اعتمادات المرابحة، فتح الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى تمويل العقود وتمويل الإجارة والمركبات والمعدات وتمويل مستلزمات مواد الإنتاج والبناء.

كما تضمن المؤتمر تكريم «KIB» على دوره الفعال وجهوده البارزة في تمكين الشباب من خلال رعاية أفكارهم وتشجيعهم على بدء مشاريعهم الخاصة، حيث تسلم الجائزة نيابة عن البنك مدير وحدة الاتصال المؤسسي، نواف ناجيا، الذي أكد أن «KIB» يسعى دائماً لتحفيز الشباب وتمكينهم منذ مرحلة الدراسة إيماناً منه بأن هذه الفئة هي منبع الطاقات التي تلعب دوراً هاماً في بناء مستقبل أفضل للكويت.

وأشاد ناجيا بالإقبال الكبير الذي شهده جناح «KIB» خلال المؤتمر. موضحاً أن دعم البنك للشباب يمتد لمنحهم الخدمات والمنتجات التي تناسب أسلوب حياتهم ومنها حساب الشباب المصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم اليومية، والذي يجمع بين ميزتي الادخار والاستثمار في آن واحد.

«KIB» وهو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس «KIB» عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007.

ويمارس «KIB» عملياته المصرفية من خلال شبكة فروع منتشرة في جميع أرجاء الكويت. كما يقدّم مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وانسجاماً مع رؤية ورسالة البنك، يمتلك «KIB» برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى دعم جميع أفراد المجتمع الكويتي من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات.

