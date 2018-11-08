مال وأعمال

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب يوم أمس الأول عن فوز تطبيق نوتريبوكس المتخصص بمجال خسارة الوزن والعيش بأسلوب صحي، بالنسخة الرابعة من الجائزة لعام 2018، بينما جاء كل من تطبيق تكنوكير وتطبيق زدني في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وجاء الإعلان عن الفائز في اليوم الثاني من مؤتمر تمكين الشباب السابع الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وقام نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت (القابضة) فيصل العيّار بتسليم الجوائز للفائزين.

وبهذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لاتصالات المجموعة في شركة المشاريع، إيمان العوضي، ان قدرة الشباب على الإبداع والابتكار توفر الأساس المتين لانطلاق الشركات والمشاريع الجديدة، ونحن في شركة مشاريع الكويت نؤمن إيماناً شديداً بأهمية دعم الشباب الكويتي لقناعتنا بدوره الحيوي في النهوض بالاقتصاد المحلي بشكل شامل.

وأضافت، لقد التزمت شركة المشاريع على الدوام بتطوير الشباب انطلاقاً من إيمانها الكبير بالدور المهم الذي ستلعبه هذه الفئة في مستقبل الكويت، مشيرة إلى أن مؤتمر تمكين الشباب كان من أهم المبادرات الشبابية التي شهدتها الكويت خلال الفترة الماضية، وقد ركزنا جهودنا مع القائمين على المؤتمر في سبيل إطلاق مبادرة تسهم في تطوير وتشجيع الشباب الكويتي للقيام بدور فعّال في تنمية الكويت، مبينة أنه من هنا أتت جائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب التي تسعى شركة المشاريع من خلالها إلى مشاركة الشباب خبراتها وتقديم الدعم الذي يتيح لهم تطوير وتنمية مشاريعهم، بالإضافة إلى تشجيع أولئك الذين يطمحون للدخول في مجال الأعمال الخاصة لأخذ الخطوات الضرورية لوضع أحلامهم على طريق التنفيذ.

وأشارت إلى زيادة عدد الشركات المتنافسة على جائزة كيبكو تمكين كل عام ومعه لاحظنا التنوع في الخطط المبتكرة للمشاريع، ومستوى المهنية التي يظهرها المبادرون الشباب والإمكانات الكبيرة التي نراها خلال تقديم العروض الإيضاحية، كما أن عدد الأفكار المبتكرة المقدمة يشير إلى أن المزيد والمزيد من شباب الكويت يتجهون نحو إطلاق مشاريعهم الخاصة. وأضافت قائلة، لقد حرصنا في شركة مشاريع الكويت على أن تكون جائزة كيبكو تمكين ذات قيمة مادية ومعنوية كبيرة، ولذلك فإن شركاتنا ومنها بنك برقان، وOSN، ومجموعة الخليج للتأمين، وكامكو للاستثمار، والعقارات المتحدة، والقرين لصناعة الكيماويات البترولية، والجامعة الأميركية في الكويت، والمدرسة الأميركية المتحدة، ويونايتد نتووركس وإذاعة مارينا FM تقدم حزمة من الخدمات تصل قيمتها إلى 100,000 دولار، وتشمل هذه الحزمة الاستشارات المالية والاستراتيجية والتشغيلية، ودراسات السوق، والتأمين وخدمات إعلانية، لافتة أن هذه الخدمات تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأي مشروع.

مواجهة التحديات

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر تمكين الشباب السيد علي الإبراهيم «إننا في مؤتمر تمكين نشعر بالفخر للتعاون مع شركة مشاريع الكويت في تنظيم هذه الجائزة السنوية، مهنئا جميع المبادرين الشباب الذين شاركوا في جائزة هذا العام وهم الذين اثبتوا مدى حبهم للعمل الذي يقومون به والتزامهم بمواجهة التحديات من أجل تطوير مشاريعهم، لافتا انهم يتطلعون إلى مواصلة العمل مع شركائنا في مجموعة شركة المشاريع في تشجيع ودعم شباب الكويت في رسم وتشكيل غد أفضل.

إبداع إعلامي

وشهد مؤتمر تمكين الشباب 2018 في يومه الثاني فقرة القناة الإذاعية مارينا أف أم وتحدثهم عن بداياتهم ورحلتهم لإنجاح القناة الأذاعية وتغيير فكرة القنوات التقليدية التي قد تفتقر للإبداعية ولا يوجد توجه كبير نحوها، حيث تحدث المدير العام لمارينا أف أم، طلال ملك، عن بداية شغفه بالموسيقى الأجنبية في القنوات الإذاعية ومن ثم تطويرها إلى حرفة وبداية تقديمه في إذاعة 96.3 لتقديم نبذة عن الكويت والإسلام لدول عربية وأوروبية، ومن ثم توجهه إلى إذاعة الكويت، تليها 2005 مع طلال الياقوت كمبرمج أغان في مارينا أف أم في بداياتها، وتكلم أيضا نائب المدير العام لمارينا أف أم والمذيع، علي نجم، بأن مارينا أف أم كانت بداية الإبداع وتطوير الإذاعة الكويتية حيث كسرت القوالب ودعمت الطاقات الشبابية لتبدع وتنقل الإعلام الإذاعي لمراحل جديدة، لذلك أصبحت بلا منافس عن طريق عدم توقع ماذا قد يعرض بعد وكسر الشعور بالملل، هذا ونوه علي نجم بأن تغير تردد مارينا أف أم عام 2016 لم يجعلها تخسر اسمها أو قيمتها أو إبداعها بل مازالت متفردة بطاقاتها واختلافها، كذلك مؤتمر تمكين للشباب، باختلاف مكان المؤتمر سنويا لم يوقف نجاحه والحضور له بأعداد كبيرة، اختتمت فقرة مارينا أف أم بأسئلة الجمهور لهم والإجابة عليها بكل شفافية.

البنوك والاتصالات

وشهد اليوم الثاني حواراً للمذيع عبدالله البكور لبعض الشركات الرائدة في القطاع الخاص، وهم عبدالعزيز المرزوق، الرئيس التنفيذي بيت التمويل الكويتي كابتل، ونواف الغربللي رئيس قطاع التكنولوجيا في شركة زين للاتصالات، حيث بدأ عبدالله بسؤال عن الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها بنك التموين الكويتي، وهل البنك يواكب الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الأخرى وما هي الخطط المستقبلية لهم، أجاب عبدالعزيز المرزوق بأن الخدمات الإلكترونية سهلت العديد من الأمور للعملاء والموظفين، وأنها لا توجد خطط مستقبلية محددة ولكنها بالتأكيد تسير في إتجاه هذه الخدمات وتطويرها، وذكر أيضا بأن الصناعة المصرفية بشكل عام تتطور بالتكنولوجيا والأفرع قد تختفي وتكون الخدمات عن طريق الإنترنت، وذكر أيضا اختلاف الخدمات المصرفية في آخر 15 سنة دليل على ذلك، أما شركة زين، فذكرت أن خدمة الإي سيم «إدخال أكثر من شريحة في الهاتف» التي تقدمها هي خطوة بسيطة كن التطور التي تطمح إليه وأن بالتأكيد الخدمات الإلكترونية تفتح باب لأعمال جديدة ومتطورة لأعمال شركات الإتصال، وعلى سؤال الموظف المثالي، أجاب الغربللي بأن« زين» تعتبر الموظف المثالي هو الشخص الشغوف المبدع الذي يكسر الحواجز ويزيد الإنتاجية، أما المرزوق فأجاب بأن الكفاءة العملية تحدد الموظف المثالي وليس وقت العمل.

حزمة من الخدمات

جائزة «كيبكو» هي ثمرة تعاون بين شركة مشاريع الكويت ومؤتمر تمكين الشباب. وتقدم مجموعة شركة المشاريع للفائز حزمة من الخدمات بقيمة 100 ألف دولار أميركي تشمل مجموعة من الاستشارات المالية والاستراتيجية والتشغيلية، ودراسات السوق، والتأمين وخدمات إعلانية. وبالإضافة إلى ذلك فقد حصل الفائز بالمركز الأول لهذا العام على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار أميركي، كما حصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف وخمسة آلاف دولار على التوالي. ويعتبر تطبيق نوتريبوكس التفاعلي لمؤسسته نورة صالح العسكر أول تطبيق ذكي وتفاعلي في مجال أسلوب الحياة الصحي في العالم العربي يعمل على توجيه ومساعدة الناس لخسارة الوزن والعيش بشكل صحي من خلال ربطهم بسوق منظّمة للمأكولات الصحية ومع خبراء في مجال الصحة لتقديم الاستشارات الخاصة.

