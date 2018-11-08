آراء

علاقة الكويتيين بالمطر طريفة كونها أصبحت مرتبطة بشكل كبير بقوى الفساد. فخلال السنوات القليلة الماضية عانت الكويت من شح الأمطار وقد أرجعها البعض إلى أنها بفعل انتشار الفساد، وحينما انهمرت الأمطار جاءت أيضا لتكشف الفساد، حيث غرقت الكويت والمصالح الحكومية والمباني والمساكن الحكومية الجديدة لاسيما في المناطق الحديثة التي سلمت لأصحابها، ناهيك عن أنهار الشوارع وغابات الامازون التي ظهرت فجأة هنا وهناك، والحقيقة ان الإشكالية لا تقتصر فقط على وزارة الأشغال بل أيضا بقية الوزارات بمبانيها المختلفة والإسكان وغيرها من الوزارات الخدماتية،و قد جاءت تلك الأمطار بعد ايام قلائل من تراجع النواب عن استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد إرجاع الجناسي، واجتماع سموه مع قيادات في الدولة حيث حثهم على محاربة الفساد.

وقد أصبح مشهد الربكة والارتباك والفوضى وضياع البوصلة وتعطيل المصالح الحكومية وتأجيل الأعمال مشهدا معتادا مع بداية كل موسم لكل وزارة، فقبل الأشغال غرقت وزارة التربية بقضايا الشهادات المزورة وافتتاح المدارس وفقدان الصيانة وأزمة التكييف مما أفضى الى حالة كبيرة من المعاناة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وها نحن نعيش الأزمة مجددا مع وزارة جديدة مع بداية موسم الشتاء، حيث الأمطار التي أطلق البعض عليها بالفيضانات. وقد اتخذ مجلس الوزراء عددا من الاجراءات ضد المسؤولين في وزارة الأشغال سواء بالإحالة الى التقاعد والحقيقة أن بعضهم أصلا هم في طريقهم الى التقاعد وآخرين الى التحقيق والإيقاف، إلا ان الأزمة وعلاجها لا يقتصر على المعالجة السطحية للأمور، بل يجب ان يتعداه الى معرفة طبيعة الفساد في تصميم الشوارع والطرق والتي تغرق في «شبر مية»، وهي محاسبة مستحقة لاسيما ان الكويت خلال هذه الفترة تشهد الكثير من الجسور الجديدة التي تشيد والشوارع والمساكن فلابد من وقفة جادة لضمان سلامة تلك الطرق الجديدة والتي سوف تعتبر شريانا حقيقيا في حال كانت الحكومة جادة في ايجاد وخلق «الكويت الجديدة».

