آراء

نحن في عالم لا يتصف فقط بتغيرات علمية وتكنولوجية هائلة، وانما يتصف أيضاً بتحولات جذرية فكرية وقيمية وأخلاقية وسلوكية خطرة تقارب الجنون.

ففي عالم الاقتصاد ما عاد الانسان أمام مدرستين متقابلتين، الرأسمالية والاشتراكية، ليختار أحدهما، وانما أصبح أمام مدرسة شبه وحيدة ومهيمنة على العالم كله. انها الرأسمالية النيولبرالية العولمية المتوحشة، القائمة أساساً على المضاربات والتلاعبات المالية على حساب الاقتصاد الانتاجي من جهة، وعلى الحرية المطلقة للأسواق لكي تضبط ايقاع الحياة الاقتصادية من جهة اخرى، الممجدة للاستهلاك الفردي والجمعي المادي والمعنوي النًهم حتى ولو أدًى الى تدمير البيئة، والداعية الى فردية أنانية غير معنيًة بما حولها من مجتمعات وبشر، المصرًة على خصخصة كل الخدمات العامة، وعلى الأخص الاجتماعية منها، وذلك من أجل تقليص أدوار ومسؤوليات وسلطات الدولة في الحياة العامة الى أقصى الحدود.

نحن أمام انقلاب تراجعي للمشهد الاقتصادي: ماعادت المجتمعات هي التي تختار وتكافح من أجل أن تفرض نظامها الاقتصادي، وانما الذي يفعل كل ذلك مجموعة صغيرة من أصحاب المال وأزلامهم من أصحاب السلطة السياسية. اختفت النقاشات وتقلًصت الخيارات وقلً عدد المشاركين.

وفي حقل السياسة تدمرت ايديولوجيات، متكاملة ومتناغمة في مكوناتها، لتحلً محلًها أفكار سياسية متناثرة تتعامل مع جزئيات المشهد السياسي، مكاناً وزماناً وموضوعاً، على حساب الكليات الانسانية والشمول البشري.

ان الفكر العولمي السياسي، المرتبط اشدً الارتباط بالفكر الاقتصادي النيولبرالي العولمي، يقبل التعايش مع ممارسة الديموقراطية الليبرالية، بشرط أن تكون في صورة أحزاب مائعة، انتخابات دورية تعيد انتاج نفس نتائجها، وبرلمانات منسجمة مع سلطة دولة قوية متسلطة، وبشرط ألا شأن لمثل هكذا ديموقراطية بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وبشرط أن يختفي الى الأبد كل شعار يساري جماهيري، وأن تكون هناك ديموقراطية بدون ديموقراطيين مناضلين فاعلين. انها ديموقراطية بلاضمير ولاروح، تقتات على جماهيرية غوغائية يمينية متطرفة منغلقة في الفكر والأفق والمدى الانساني. ومما ساعد على تقبل انسان العصر تلك التحولات ووقوفه عاجزاً أمامها احاطته المتنامية المتشابكة بعوالم افتراضية تحيله وتحيل مجتمعاته الى كيانات افتراضية خارج الهنا المكاني وخارج اللحظة الزمانية.

انها عوالم تختلط فيها الحقائق مع الأكاذيب ليتقبًل الانسان الأكاذيب وهو يحسبها حقائق بسبب السًيل الهائل من المعلومات المتناقضة والتأثير النفسي والذهني لشبكات التواصل الاجتماعي.

في هكذا عالم تواصلي غير منضبط تكثر أنصاف الحقائق وتزور التعابير. ألم يصبح الوطن العربي شرقاً أوسطياً، والصراع العربي الصهيوني خلافاً فلسطينياً اسرائيلياً، والاحتجاجات المشروعة اضطرابات، وتدمير باص مدرسي وقتل من فيه من أطفال خطأ فنياً، واكتساح بلد وتدمير عمرانه وتشريد أهله تحالفاً من أجل الديموقراطية ومناصرة الشعوب، وبناء مجمعات سكنية معزولة عن محيطها الجغرافي والاجتماعي والانساني وغارقة في رفاهية عبثية تخطيطاً مدنياً ابداعياً، وأفلاس أصحاب المتاجر الصغيرة بسبب هيمنة المجمعات التجارية الكبيرة انفتاحاً اقتصادياً وتشجيعاً للاستثمار وتسهيلاً لحياة المشترين، وانتخاب رئيس دولة نرجسي بهلواني قائداً مخلصاً؟

نحن في عالم تموت فيه التعابير وتتشوة معاني الكلمات وتصبح الشعارات عبارة عن لوحات زينة قابلة لأن تنطق بما ليس فيها حسب الأهواء والمصالح والتخيلات المريضة.

والنتيجة هي الصبر المفجع الذي يتميًز به عالمنا المعاصر لتقبل الفساد وخيانة الأمانة والتلاعب بالصالح العام في مؤسسات الحكم والتشريع والقضاء والاقتصاد والدين والفنون والاعلام. فلا عجب أن نصحوا يومياً على أخبار الفضائح التي طالت بشراً كنا نعتقد أنهم حماة العفة ومؤسسات كنا نعتقد أنها حامية للأخلاق والقيم والسمو الروحي.

أخطر ما في الأمر أن العلوم والتكنولوجيا تتضاعف وتتحسًن بصورة مذهلة، بينما يدخل الفكر والقيم الانسانية والممارسات الأخلاقية السويًة في عوالم الغموض والتشكيك والتزييف. وبالرغم من وجود محاولات جادة تحليلية ونقدية لكل ما يجري في عالمنا المعاصر، الا أنها تواجه بمئات مراكز الأبحاث وألوف أصحاب القلم والكلمة الذين يقومون بعمليات التبرير والمدح وخلط الأوراق والمفاهيم لابقاء الانسان في دوامة عدم اليقين وعدم الاستقرار على حال متوازن.

أسوأ ما في هذا المشهد غير المستقر على حال، وغير المالك لبوصلة تضبط مساره وتطوره، هو غياب برنامج تعليمي وتثقيفي متماسك لتهيئة انسان ملم بطبيعة ما يحدث وقادر على مواجهة ما يحدث. بل العكس هو الصحيح، اذ إن مؤسسات التعليم والثقافة والاعلام تسهم هي الأخرى في انتاج انسان مستسلم برضى وغفلة لما يحدث من حوله ولما يقدم له من أفكار وقيم يؤديان الى هبوط مستمر في سمو وتوازن ونقاء انسانيته، والى عجز في ارادته، والى قبول مفجع لقدره البائس.

