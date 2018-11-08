آراء

الأمطار الغزيرة التي انهمرت على أرجاء واسعة من البلاد في اليومين الماضيين وما نتج عنها من كوارث في الممتلكات وتأثر في المساكن وانقطاع الطرق هي في الحقيقة حالة استثنائية طارئة ليس من العدالة والإنصاف تحميل الحكومة والمسؤولين المعنيين في وزارة الأشغال وهيئة الطرق كل نتائجها. وما حصل من سيول وغرق وكوارث في بلدان الخليج قبلنا بأيام ودول أخرى في العالم كانت شواهد حية على هذه الحالة الاستثنائية التي لم تتمكن أي دولة من السيطرة عليها فشاهدنا السيارات تغرق في الشوارع وتنقطع السبل بالناس وتتعطل المصالح وتقع الخسائر الكبيرة...

لذلك نقول وبكل تجرد وموضوعية وليس دفاعا عن مسؤول ولكننا نتحدث بلغة الإنصاف نقول بأن غزارة الأمطار كانت فوق طاقة الاستعداد وأن ما حصل تجاوز حدود المسؤولية الطبيعية، لأن الدولة بكافة أجهزتها أعلنوا في وقت سابق الاستعداد لموسم الأمطار وبالفعل شاهدنا جهود عمل مكثفة خلال الفترة الماضية ولكن الانهمار الكبير في المطر تجاوز كل مستويات الاستعداد.. وحتى وإن كانت الجهات المسؤولة تتحمل بعض جوانب المسؤولية التقصيرية في نواحي معينة وتواجه النقد والهجوم الغاضب من الناس فإن ذلك يجب أن يكون فرصة عملية للحكومة لتشكيل فرق عمل تعالج المشكلات وتتدارك الوقوع فيها في الأيام القادمة في هذا الموسم الممطر.

