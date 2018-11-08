آراء

أساس نجاح أي عمل وتحفيز أفراده على الابتكار، وخلق بيئة جاذبة هو شعور اعضاء ذاك الفريق أو ذلك العمل بتوافر العدالة فيما بينهم وانهم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات وكذلك انهم يتم تقدير عطائهم حق تقدير وهذا الذي يشعر به مجموعة من معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية عندما قابلتهم فقد اشتكوا لي مر الشكوى من الظلم الذي يتعرضون له بداية من المرحلة العمرية الصعبة التي يتعاملون معها ومعاناتهم اشد المعاناة مع هؤلاء الطلبة حتى تتم السيطرة عليهم وجعلهم يقبلون بشغف على التعلم، ثم يتم التعامل من قبل هؤلاء المعلمين والمعلمات مع المناهج وما بها من بعض الغموض والجمود لتبسيطها في صورة محببة للطلبة، وما زاد من مآسي معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية الضعف الذي يعاني منه الطلبة وفي كل الجوانب وأكاد أجزم انه لو تم عمل مسح حقيقي لمستويات هؤلاء الطلبة وفي كل المواد ودون استثناء فور دخولهم المرحلة الثانوية لكانت نسبة من يستحق تكملة تعليمه في المرحلة الثانوية لا تتجاوز 3%، وعلى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية النهوض بمستوياتهم واعدادهم ليصبح منهم الطبيب والمهندس والصيدلاني الى آخر ما يحتاج الوطن من تخصصات، وعند اختبار هؤلاء الطلبة على معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية أن يعملوا بكل جد واجتهاد من أجل عدم ظلم اي طالب او طالبة لان كل درجة تكون فارقة في مستقبل هؤلاء الطلبة.

وتستمر معاناة هؤلاء المعلمين والمعلمات الذين وضعهم حظهم العاثر في المرحلة الثانوية في ظل وزارة لديها إصرار على عدم انصافهم ومع انهم ينتظرون كما قالوا لي الجزاء من رب العالمين الا انني آثرت ان اكتب لك يا معالي وزير التربية لترفع هذا الظلم عن كاهلهم فكيف مع معاناتهم هذه تتم مساواتهم مع باقي المعلمين على الاقل يتم وضع حوافز لهم ولو حتى غير مادية من أجل أن نشعرهم باننا نعترف لهم بعظيم جهدهم الذي يقدمونه من أجل بناء الوطن ورفعته ومع هذا فإنني ارى فعلا ان هناك تكريما لمعلمي ومعلمات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة رغم اعترافي بمجهوداتهم العظيمة وأن دورهم لا يقل اهمية عن دور معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية الا انه ليس من المعقول أن يتميز معلمو ومعلمات «الابتدائية» و«المتوسطة» في كل شيء عن المرحلة الثانوية فالاختبارات الخاصة بهما تنتهي مبكرا بل وعطلتهم الصيفية تنتهي قبل المرحلة الثانوية بثلاثة اسابيع، فلماذا لا يتم فقط توحيد العطلة الصيفية للمراحل الثلاث مع المرحلة الابتدائية وليتم مراعاة ذلك في خطة المناهج والاختبارات، يا معالي الوزير الا تتذكر عندما كانت العطلة الصيفية تستمر لثلاثة اشهر كاملة من 15/6 إلى 15/9 وكانت مخرجات التعليم افضل مما نحن فيه مئة مرة ان ابناءك من معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية يستصرخون بك أن ترفع الظلم الواقع على كاهلهم وكلهم يقين في الله ثم فيك انك ستفعل.

ليحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

