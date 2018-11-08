دفتر أحوال

استطاع رجال جمارك مطار الكويت الدولي مساء أمس من ضبط مسافرة أوروبية الجنسية حاولت تهريب كمية من مخدر «الماريغوانا» داخل أمتعتها لدى وصولها إلى البلاد.

وفي التفاصيل أن يقظة أحد المفتشين في مطار الدولي «T1» كانت لها الدور المهم في إحباط تهريب المواد المخدرة حيث تم الاشتباه في سيدة في العقد الثالث من عمرها قادمة من دولة أوروبية، وبعد طلب جواز سفرها اتضح انها أوروبية الجنسية وقد ظهرت عليها علامات الارتباك فتم إخضاع امتعتها للتفتيش اليدوي، وتبين وجود «الماريغوانا» مخبأة بين الملابس.

وعليه تم التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتسلم المتهمة والمضبوطات تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ومن جانبه ثمن مدير عام الادارة العامة للجمارك بالانابة سليمان الفهد جهود رجال الجمارك في حماية البلاد من المهربين ويقظتهم المستمرة والتصدي لكل من تسول له نفسه الإضرار بهذا الوطن من خلال تهريب الممنوعات

