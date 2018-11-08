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قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنين من تهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات بعد القبض عليهما وتقييد حريتهما وزج بهما إلى السجن.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة احراز مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات، وقد جاء بتقرير السموم بعثوره على مؤثرات عقلية بعينة بول المتهمين.

وامام المحكمة دفع المحامى جراح هادي العنزي عن المتهمين ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لعدم صدور إذن من جهة التحقيق وعدم توافر مبرراته إلا في الجرم المشهود، وعدم توافر حالة من حالات التلبس التي تتيح للشرطي ضبط المتهمين وتفتيشهما، وأن مجرد مشاهدة المتهمين في حالة غير طبيعية لا يبيح تفتيشهما والقبض عليهما.

وعليه قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام.

