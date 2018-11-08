دفتر أحوال

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن إحصائية قطاع الأمن العام في أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة خلال شهر أكتوبر بلغت (1484) أمر صلح في محافظة العاصمة و(1483) في محافظة حولي و(604) في محافظة مبارك الكبير و(629) في محافظة الاحمدي و(817) في محافظة الفروانية و(311) في محافظة الجهراء بإجمالي بلغ (5328) أمر صلح في جميع محافظات الكويت. وأشارت إلى أن أمر الصلح في الفترة من 4-6 /11/2018 بلغ (141) أمر صلح في محافظة العاصمة و(191) في محافظة حولي و(53) في محافظة مبارك الكبير و(60) في محافظة الاحمدي و(108) في محافظة الفروانية و(29) في محافظة الجهراء بإجمالي بلغ (582) أمر صلح في جميع محافظات الكويت.

وأوضحت أن القانون يقضي بتغريم المتسبب في الحادث مبلغ (20 د.ك) وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض، دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة، لافتةً، إلى أن هذه الإجراءات لا تستغرق إلا مدة زمنية بسيطة ولتسهيل الإجراءات على أطراف الحادث. ونوهت إلى أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح، ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المروية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافتة إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر ووجود تراض بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح. وأكدت أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (2934) لسنة 2016.

