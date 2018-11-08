مال وأعمال

تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم حفل تصدير اول شحنة نفط خفيف «اشراقة جديدة» وذلك بمنطقة الاحمدي.

ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث كان في استقباله وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي وكبار القيادات في القطاع النفطي.

وشهد الحفل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية د.عبدالله آل الشيخ وكبار المسؤولين بالدولة.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم القى وزير النفط وزير الكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي كلمة رحب فيها بصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وأضاف الرشيدي أن حضوركم يعرب عن مدى اهتمام القيادة السياسية في الكويت لكل ما يدعو إلى ما ينهض بها ويحقق لها الرفاهية والتطور فلكم كل الشكر والتقدير.

ولفت إلى أن تصدير أول شحنة من النفط الخفيف عالي الجودة لإنجاز جديد حققه القطاع النفطي يضاف إلى سجل انجازات القطاع الكثيرة ويعد هذا نتاجا لتطوير حقول الغاز الجوراسية في شمال الكويت حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للغاز الجوراسي حوالي 500 مليون قدم مكعب يوميا وحوالي 175 الف برميل يوميا من النفط الخفيف.

وأشار الرشيدي إلى أنه ما يهمني هنا التأكيد على حقيقة أن هذا الإنجاز ما كان ليتم لولا جهود الالاف من أبنائكم المخلصين في القطاع النفطي الذين بذلوا كل غال ونفيس في سبيل رفعة الكويت وتقدمها فهم عماد القطاع الذين يحدوهم الأمل بان تبقى الكويت بموقع الريادة في عالم الصناعة النفطية نظرا لما تتوافر فيه من كفاءات وخبرات عريقة وهو إلى ذلك يعد لبنة جديدة في صرح الاقتصاد الوطني بما سيضيف اليه من قيمة ينعكس إيجابا على ادائه وتقدمه.

إنجاز نوعي

ولفت إلى تضافر جهود العاملين في القطاع النفطي وفي شركة نفط الكويت لتحقيق هذا الإنجاز النوعي وهذه الانطلاقة المتجددة في صناعتنا النفطية بما يعزز دور الكويت كمصدر آمن لتوفير احتياجات السوق العالمية من النفط عالي الجودة.

وأوضح الرشيدي أن مؤسسة البترول وضعت توجهاتها الاستراتيجية حتى عام 2040 بحيث تتناغم مع رؤية الكويت بحيث تصبح المؤسسة رائدة عالميا في صناعة النفط والغاز المتكاملة في جميع المجالات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية وتعظيم قيمتها بما يحافظ على مكانة الكويت في المحافل العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني.

واضاف كما أننا وفي ظل التحديات المتنامية والمنافسة الشديدة التي تشهدها الصناعة النفطية نكرس قدرا فائقا من الجهود والخبرات لتعظيم قيمة المواد الهيدروكربونية الكويتية من خلال تسويقها في المنافذ الآمنة والمتنوعة وطويلة الأمد والمحافظة عليها لتحقيق الريادة والاستدامة في هذ المجال ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نؤكد أننا نؤمن بتطوير وتنمية القوى العاملة الوطنية والمحافظة على الخبرة التجارية والفنية العالمية وذلك بغية الوصول الى وضع تنافسي في السوق الاقليمي والعالمي كما أننا حريصون على تشجيع توطين بعض الصناعات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في انشطة واستثمارات مؤسسة البترول الحالية والمستقبلية كما أننا حريصون على أن تكون المحافظة على الصحة والسلامة والأمن والبيئة لموظفينا وأنشطتنا من أهم أولوياتنا.

إن أبناءكم في القطاع النفطي ممثلا بقيادته وجميع العاملين فيه يسعون لدفع عجلة تنفيذ المشاريع كخطوة أساسية في تحقيق الاستراتيجية وذلك على جميع الأصعدة فلا يخفى عليكم كم المشاريع التي يقوم بتنفيذها القطاع النفطي خلال الفترة الحالية والتي لم يكن لها أن تتحقق لولا دعمكم ودعم القيادة السياسية ومن أهمها مشروع الوقود البيئي لتحديث ورفع كفاءة مصافي شركة البترول الوطنية ومشروع مصفاة الزور الجديدة والتي تعد من أضخم المصافي في العالم حيث سيعمل هذان المشروعان بعد تشغيلهما على رفع الطاقة التكريرية داخل الكويت الى مليون و400 ألف برميل من النفط يوميا هذا بالإضافة إلى كل من مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور برنامج تطوير إنتاج النفط الثقيل من شمال الكويت بالإضافة إلى البدء قريبا في عمليات الحفر البحري.

مشروع الدبدبة

وبين الرشيدي أنه وفي إطار تحقيق رؤية سموكم الداعية إلى تبني مصادر الطاقة المتجددة من المتوقع في نهاية السنة المالية الحالية ترسية عقد تنفيذ مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والذي سيتم تشييده داخل مجمع الشقايا للطاقات المتجددة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية كخطوة أولى للوصول إلى انتاج 15% من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقات المتجددة وفي إطار التوسع خارج دول الكويت تم الانتهاء من بناء وتشغيل مصفاة فيتنام بالكامل والتي ستقوم بتكرير 200 ألف برميل من النفط الكويتي وهي مشروع مشترك تبلغ حصة الكويت فيه 35 في المئة، كما تم خلال هذه السنة توقيع عقود انشاء مصفاة دقم في سلطنة عمان والتي من المتوقع تشغيلها خلال عام 2022 وفي مجال الاستكشاف والانتاج فقد تم تشغيل خط انتاج الغاز الثاني في مشروع ويتستون في أستراليا خلال يونيو 2018 وفي إطار التوسع في البتروكيماويات فاننا نتطلع لتشغيل مصنع لإنتاج الإيثلين جلايكول في الولايات المتحدة الأميركية من خلال شركة ايكويت للبتروكيماويات خلال 2019 كما إننا نعمل جاهدين للانتهاء من الدراسات الهندسية الأولية لمشروع التكامل مع مصفاة الزور.

وأكد الرشيدي أن القطاع النفطي يحرص دوما على تطبيق النظم واللوائح واحكام الرقابة الداخلية في القطاع وفق الأطر القانونية الكفيلة بحماية والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين والمخالفين ومعالجة أوجه الخلل.

كما يعمل على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمهنية والحرص على المال العام بين عامليه.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر أنه من أبرز إنجازات شركة نفط الكويت واكتشاف الغاز الحر وما يصاحبه من النفط الخفيف في المكامن الجوراسية شمال الكويت الذي تم الإعلان عنه في عام 2005 فقد أضاف نقلة نوعية في تاريخ الصناعة النفطية للكويت ودخولها قائمة الدول المنتجة للغاز الحر.

وإيمانا منا بالحاجة الملحة في دولتنا الحبيبة للغاز الحر كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية قامت الشركة بالتعجيل من انتاج هذا النوع من الموارد الهيدروكربونية لما يمثل للدولة من قيمة استراتيجية.

3 مراحل

ولفت إلى أن تطوير المكامن الجوراسية من الأولويات لشركة نفط الكويت حيث وضعت خطة لتطوير هذه المكامن تتكون من ثلاث مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى بتشغيل شركة نفط لأول منشاة لإنتاج الغاز الجوراسي في عام 2008 بطاقة إنتاجية تعادل 130 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر و50 ألف برميل من النفط الخفيف وبجهود أبناء الشركة المخلصين تم العمل على رفع طاقة المنشأة إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر و80 ألف برميل من النفط الخفيف. ومؤخرا تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير المكامن الجوراسية وذلك بتشغيل ثلاث منشآت جوراسية جديدة مما رفع الطاقة الانتاجية للغاز الحر إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا والطاقة الإنتاجية للنفط الخفيف إلى 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وتسعى الشركة جاهدة بالبدء لتنفيذ المرحلة الثالثة والهادفة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الحر إلى مليار قدم مكعبة يوميا و250 الف برميل نفط يوميا من النفط الخفيف خلال السنوات الخمس القادمة.

خطة لعزل أنواع النفوط

ولفت إلى ان رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الحر والنفط الخفيف أدى إلى زيادة في كميات الغاز الطبيعي المتوفرة للسوق المحلية بهدف تلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطاتها مما شكل دخلا إضافيا للدولة بتوفير كميات من النفط الخام والذي كان يستخدم في تشغيل هذه المحطات.وتطبيقا لتوجيهات الاستراتيجية لقطاع النفطي فقد شرعت شركة نفط الكويت لتطبيق خطة لعزل أنواع النفوط ونتيجة لوجود كميات انتاج كافية من النفط الخفيف فقد تم طرح هذه الكميات للسوق العالمية واطلق عليها اسم «النفط الكويتي الخفيف عالي الجودة» كمنتج جديد للكويت يعتبر هذا النفط من أجود انواع النفوط لما يتميز به من خواص عالمية تضيف عوائد مالية مجزية للدولة.

وذكر جعفر أن الشركة واجهت تحديات كثيرة في سبيل تحقيق هذه القفزة النوعية في استخراج النفط الخفيف عالي الجودة والغاز الحر لكن ذلك لم يحبط عزيمة أبنائكم العاملين في القطاع النفطي حيت سعوا جاهدين لتسريع وتيرة العمل في تطوير مكامن حقول النفط الجوراسية بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق خطط التنمية. وفي الختام نحن نقف على أعتاب مرحلة جديدة في صناعة النفط والغاز بالكويت نحقق فيها هدفا استراتيجيا اخر من أهداف القطاع النفطي لنتضرع فيها إلى الله تعالى أن يديم عليكم يا صاحب السمو نعمة الصحة والعافية وأن يهيئ لبلدنا الحبيب أسباب الرفعة والتقدم والنجاح ويحفظه من كل مكروه وأن يوفق أبناء هذا الوطن المعطاء ويسدد خطاهم لتحقيق المزيد. ان أبناءك في شركة نفط الكويت فخورون بهذا الإنجاز ويعاهدونك على الاستمرار في إضافة انجازات أخرى لما فيه من مصلحة وخير لبلادنا العزيز تحت قيادتكم الحكيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وتم تقديم عرض ثلاثي الابعاد عن المشروع وتم عرض فيلم وثائقي حمل عنوان اشراقة جديدة وفيلم وثائقي عن تاريخ القطاع النفطي في الكويت ثم تفضل سموه بإدارة الدولاب إيذانا بتصدير اول شحنة نفط خفيف. وتم تقديم هدية تذكارية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بهذه المناسبة.

