مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن المجلس الأعلى للبترول وافق على تغيير نطاق دراسة البتروكيماويات، واستكمال تسعير زيت الوقود، واعتبار أن هذا التسعير قرار داخلي لمؤسسة البترول.

وأوضحت المصادر أنه تم إلغاء قرار الأعلى للبترول السابق بإنشاء شركة مشراكة بين الصندوق والقطاع النفطي بنسبة 20% لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 80% لشركة البترول الوطنية، وطلب المجلس بتقديم دراسة متكاملة حول آلية تحويل محطات الوقود للمبادرين.

وترأس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس الاجتماع المئة والعشرين (4/2018) للمجلس الأعلى للبترول. وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله.

جدير بالذكر أن الأعلى للبترول هو أعلى هيئة نفطية في الكويت يقوم برسم السياسات العامة للثروة البترولية وكيفية تنميتها والمحافظة عليها، كما يقوم برسم السياسة العامة والإشراف على عمليات التنقيب ونقل وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والمواد الهيدروكربونية.

ويبحث المجلس طلبات إنشاء الشركات التي تزاول أي عمل من الأعمال سابقة الذكر، كما يشرف على الدراسات والبحوث في جميع المجالات المرتبطة بالثروة النفطية.

