مال وأعمال

بحضور مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات الصناعية من الخليج العربي ومختلف أرجاء العالم، تم اقامة اجتماع الطاولة المستديرة من تنظيم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) وتحت رعاية شركة ايكويت للبتروكيماويات، الجهة العالمية الرائدة في انتاج البتروكيماويات.

وتضمن الاجتماع المهم، تحت عنوان «بحث تعزيز فرص التعاون ما بين الجهات الحكومية وقطاع الكيماويات: الادارة الكيماوية والنفايات الخطرة»، مشاركة النائب الأول لرئيس ايكويت ناصر الدوسري، والأمين العام لجيبكا الدكتور عبدالوهاب السعدون، ومدير العلاقات في مجلس الكيمياء الأميركي دان روكزنياك. وتضمن الاجتماع مجموعة من المحاور المهمة حول التعاون فيما بين الجهات الحكومية والخاصة، والجهود المتنوعة لجيبكا، ومتطلبات تأسيس صناعة تدوير متكاملة في المنطقة، والفرص والتحديات التي تواجه تدوير النفايات الصناعية أو نقل المواد الكيماوية، وما يتعلق بالاتفاق الأوروبي بشأن النقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق، اضافة الى مبادرة الرعاية المسؤولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الأمين العام لجيبكا د. عبدالوهاب السعدون: «يسرنا انجاز هذه النتائج الايجابية في هذا الاجتماع المهم فيما بين الجهات الحكومية والخاصة الذي ضم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات الصناعية والجهات الرقابية لمناقشة سبل التعاون بين حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصناعة الكيماويات لتناول أفضل سبل التعامل مع مخاطر ادارة المواد الكيماوية ومشاركة أفضل الفرص ذات العلاقة بالنفايات الصناعية الضارة. ومن خلال تنظيم هذا الاجتماع بدعم من ايكويت، نسعى الى تعزيز الوعي وتطوير الحوار فيما بين الجهات الرقابية بخصوص أفضل الممارسات على مستوى العالم، اضافة الى تقوية التعاون لتسهيل تطوير التشريعات ذات العلاقة بالنظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية ونقل المواد الخطرة عبر الطرق، وذلك من خلال الشراكة فيما بين الاطراف ذات العلاقة».

ومن جانبه، قال النائب الأول لرئيس ايكويت ناصر الدوسري: «يمثل التعاون فيما بين قطاعنا الصناعي والجهات الحكومية الرقابية عنصرا مهما لضمان التقدم والتطوير والنمو. وحيث إن هذا الاجتماع يتم تنظيمه بالتعاون فيما بين جيبكا وايكويت، فلا بد من معرفة الدور الهام الذي يقوم به جيبكا الذي يضم في عضويته أكثر من 95 بالمئة من الجهات المصنعة للبتروكيماويات في الخليج. وبينما يتولى جيبكا اطلاق المبادرات، فان استمرارية ونمو هذه المبادرات من مهام هذا الاجتماع الذي يضم ممثلي الجهات الحكومية والخاصة. أهدافنا لهذا اليوم تتلخص في الاستفادة من هذه الشراكة فيما بين الجهات الرقابية وجيبكا لايجاد تشريعات وقوانين مشتركة لدعم التجارة في المنطقة، اضافة الى تعزيز تواجدنا العالمي وقدراتنا التنافسية».

