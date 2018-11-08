مال وأعمال

أشار الرئيس التنفيذي لشركة «بيتك- كابيتال» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عبد العزيز المرزوق الى ان «بيتك» بيئة متميزة لاستيعاب الطاقات الشبابية الكويتية، وتطوير المهارات لبناء عناصر قيادية.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «الشركات الناشئة وفرص الشباب»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر تمكين الشباب 2018، الذي عقد بفندق الفورسيزنز وشهد حضورا لافتا ومشاركة واسعة من شخصيات ذات خبرات وتجارب عملية ومسؤولين تنفيذيين من شركات ومؤسسات محلية وعالمية ناجحة بهدف نقل خبراتهم للشباب بما يشكل حافزا لتطوير قدراتهم وتمهيدا للدخول في مجال ريادة الاعمال. وأضاف المرزوق ان لدى «بيتك-كابيتال» اهتمام كبير للتواصل مع الشركات الناشئة وتفعيل نموذج تعاون معهم بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية الملائمة لاستراتيجية «بيتك» بعد تحليل وتقييم أعمال تلك الشركات والتأكد من فرص ربحيتها ونموها.

وأوضح المرزوق الفرق بين الشركات الناشئة Startups والمشروعات الصغيرة التقليدية small businesses، مبينا ان الشركات الناشئة مصممة لتنمو بشكل سريع وتدخل اسواقا عالمية جديدة، وغالبا ما تكون مثل هذه الشركات الناشئة مرتبطة بأعمال موجهة بشكل اساسي نحو التكنولوجيا والتي لديها قدرات نمو كبيرة. كما انها تقوم على الابداع والابتكار، فدونهما لا يمكنها أن تحقق النجاح المطلوب.

وأكد أهمية تطوير قدرات الشباب وبناء ثقافة ريادة الاعمال في ظل اقتصاد العولمة الذي رغم ازدياد التنافسية فيه، الا نه يمتلك مساحة واسعة للافكار المبتكرة والابداعية التي يمكن ان تتطور لتصبح شركة رائدة.

