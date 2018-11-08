مال وأعمال

أعلنت شركة طيران الجزيرة تحقيق أرباح صافية بلغت 8?5 ملايين دينار (نحو 31?2 مليون دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وقالت (الجزيرة) في بيان صحافي ان الايرادات التشغيلية بلغت 63?7 مليون دينار (نحو 209 ملايين دولار) بزيادة بلغت 38?4 في المئة موضحة أن عدد المسافرين وصل الى 1?5 مليون مسافر بارتفاع قدره 44?5 في المئة في التسعة أشهر الأولى من 2018.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة مروان بودي وفقا للبيان ان الشركة حققت نتائج ايجابية على الصعيدين المالي والتشغيلي منذ بداية العام على الرغم من مواصلة ارتفاع أسعار الوقود واستمرار البيئة التنافسية في قطاع الطيران.

وأضاف بودي أن الشركة اختتمت فترة التسعة أشهر من هذا العام دون ديون ونجحت في توسيع قاعدة عملائها عبر اطلاق وجهات جديدة تخدم شبه القارة الهندية و(تبليسي) و(المدينة المنورة).

وأوضح ان الشركة قامت بتعزيز تجربة السفر بفضل مبنى الركاب الجديد الذي افتتحته في مطار الكويت الدولي ليكون أول مبنى مملوك من قبل شركة طيران في الشرق الأوسط اضافة الى تسلمها طائرة جديدة من طراز (ايرباص ايه 320).الجدير بالذكر ان شركة طيران الجزيرة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتخدم 26 وجهة من الأكثر طلبا للأعمال والعطلات في الشرق الأوسط والهند وأوروبا.

