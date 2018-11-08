مال وأعمال

سعيا منه للمشاركة في الفعاليات والانشطة التي ينظمها الشباب الكويتي في اطار الحفاظ على البيئة، شارك بنك بوبيان برعاية معرض RE- CREATE المخصص لتصميمات اعادة التدوير الذي نظمته مؤخرا مؤسسة (لمبة) واقيم في مجمع البروميناد.

وجاءت مشاركة البنك في المعرض ضمن برنامجه للمشاركة في الفعاليات التي تهدف الى تحسين البيئة واعادة استخدام المخلفات الصلبة والبلاستيكية والورقية وغيرها في تصميمات تحافظ على البيئة التي تعاني كثيرا بسبب المخلفات.

وشارك في المعرض الذي نظمته مؤسسة لمبة العديد من الشباب الموهوبين حيث قدموا تصميماتهم التي لاقت الاعجاب خاصة وانها من مواد غير قابلة للاستخدام الا انه يمكن اعادة تدويرها لاخراج لوحات وتصميمات فنية جميلة.

