مال وأعمال

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت ومركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤتمر التحكيم في منازعات الملكية الفكرية 2.

وقالت رئيس مركز تدريب الملكية الفكرية المهندسة ايمان عبد الله البدر أنه في الوقت الراهن تحظى حقوق الملكية الفكرية باهتمام كبير من مختلف دول العالم بشكل عام ودول المجلس بشكل خاص، ويعكس هذا المؤتمر الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل التعرف على أفضل آليات حماية حقوق الملكية الفكرية حيث أن الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية قد أصبح ضرورة خاصة في ظل هذا العصر الذي نعيشه وركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول.

ولفتت الى أن تلك الحقوق تشير الى ابداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية مستخدمة من خلال التعامل بكل مجالاتها، فالملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق راسخة محلياً واقليميا ودوليا.

وبينت البدر أن حقوق الملكية الفكرية تهدف الى ارساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام ومصلحة المجتمع والدول، كما أنها تهدف الى خلق بيئة تساعد على ازدهار الابداع والابتكار ونشر الوعي بأساسيات الملكية الفكرية وحقوقها.

وأكدت على أنه تم اختيار المحاور لتغطي جميع الجوانب الخاصة بالتحكيم في منازعات الملكية الفكرية لأهمية العلاقة بين الملكية الفكرية والتجارة والاقتصاد في مختلف فروعها كالتسوية الالكترونية لمنازعات الملكية الفكرية وتعزيز الحقوق في الملكية في الشركات.

