مال وأعمال

أوضح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت الدكتور مشعل جابر الصباح أن الهيئة تم انشائها بهدف جذب وتشجيع الاستثمار داخل الكويت، الأمر الذي يتطلب وجود تشريعات جديدة لتنويع مصادر الدخل، ونهدف ايضا إلى اعطاء قيمة مضافة للاستثمارات، وجلب التكنولوجيا الحديثة واستثمارات تخلق فرص عمل للشباب الكويتي، وتعمل على توسيع رقعة الاستثمار في الكويت.

وذكر الصباح أن الهيئة عملت على الاعفاءات الجمركية ومساعدة العمالة وملكية الشركات التي وصلت الى امكانية تملك 100 في المئة من رأسمالها، اضافة الى توفير الضمانات في قانون تشجيع الاستثمارات.

وبين أنه منذ بداية تطبيق القانون يوجد دور ايجابي من المجتمع الدولي المتابع للاجراءات التطويرية التي نقوم بها، اذ نعمل على الترويج للكويت في المحافل الدولية وتعريف المجتمع العالمي بالمزايا التي تتمتع بها، بالاضافة الى المشاركة في المعارض وغيرها واستخدام الوسائل الحديثة في ذلك.

وأكد أن المتابعة والتواصل مع الجهات الحكومية لها تأثير ايجابي على بيئة الأعمال في الكويت، كما أن تقليص عدد الاجراءات والأعمال لهما دور في تشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتحسين مؤشرات الأعمال.

واشار الى أن هيئة تشجيع الاستثمار هي أحد الخيارات المتاحة أمام المستثمر الأجنبي، علما بأن المشاريع التي دخلت الى السوق الكويتي عبر الهيئة خلال الفترة الماضية بلغت 2.8 مليار دولار، ونخطط الى توفير 1000 فرصة عمل للشباب الكويتي خلال الخمس سنوات المقبلة.

