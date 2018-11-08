مال وأعمال

قال وكيل اتحاد الصناعات المصرية طارق توفيق إن المناخ الاستثماري في مصر بعد الاجراءات الاقتصادية الجديدة زادت من رغبة المنافسة من قبل بعض الدول للاستثمار في مصر، خاصة بعد نمو القطاع الخاص خلال أخر ثلاث سنوات، منوها الى أن الرغبة في الاصلاح أهم ما ينظر اليه المستثمر، فطالما هناك اصلاح تشريعي يعطي ذلك مؤشرا ايجابيا لأي مستثمر يرغب الاستثمار في مصر.

وأوضح أن الكثير من التشريعات الجديدة جاءت لخدمة المستثمر الأجنبي في مصر، كالتراخيص والضمانات وقوانين الشركات وحفظ حقوق الاقلية، اضافة الى قانون السوق المفتوح، كل هذه القوانين تعمل على تحسين مؤشر بيئة الأعمال في مصر، حيث أصبح التصنيف الائتماني في مصر مستقراً، متوقعا استمرار التحسن خلال العام المقبل.

واشار الى أن مصر الدولة الوحيدة التي حدث بها تحسن اقتصادي سريع، مشددا على أهمية خلق قانون يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن الاقتصاد المصري يعد اقتصاداً متنوعاً، في ظل التعاون بين اتحاد الصناعات وجميع الأعمال الحكومية من ناحية وضع الاصلاحات القطاعية السريعة.

ونوه الى أن مصر اليوم مستعدة للاستثمار، بعد الخطوات والاجراءات المتصاعدة في الاصلاح الاقتصادي، مضيفا أن حجم الاستثمارات الكويتية المعلنة في مصر ليس بالضرورة أن تنم عن حجمها الفعلي، اذ إن العديد من الشركات الكبرى تتوسع في مصر بالرغم من الأزمات التي مرت بها.

