مال وأعمال

قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية عبد الوهاب البدر ان الصندوق يعمل في 106 دول منها 16 عربية، حيث يعكس رؤية الكويت لتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الامد، كما وانه يعزز من تميز السياسة الخارجية لدولة الكويت.

واضاف البدر، ان نشاط الصندوق بدأ في مصر في 1964 وتحديدا في منطقة سيناء وكان باكورة المشاريع تطوير قناة السويس واستمر الدعم متواصلا لسنوات لاحقه حتى عام 1978، مشيرا إلى انه كانت هناك طموحات للصندوق للمشاركة بالقناة الثانية لكن القيادة المصرية رأت ان يكون المشروع مصرياً متكاملاً.

وذكر ان «الصندوق» قدم دعما وتمويلا لنحو 48 مشروعا بقيمة 3.4 مليارات دولار تمثل قطاعات مختلفه منها ما يتعلق بصناعات الاسمدة والحديد والصلب والصرف الصحي وتم دعم قطاع الكهرباء في اواخر الثمانينيات إلى بداية الالفينات.

وقال ان مصر اكبر مستفيد من مساعدات الصندوق بنسبة بلغت 15.6% في مجالات الاسكان وغيرها، لافتا الي ان الكويت مستمره في تقديم دعمها لمصر، حيث وعد سمو امير البلاد بتقديم ما يعادل 1.5 مليار دينار، وكان ذلك في اخر اجتماع عقد في شرم الشيخ في 2016

واشار إلى ان هناك جوهره والماسة في مصر لم تستغل وهي منطقة سيناء وخاصة المنطقة المحازية لقناة السويس كونها تعد خيارا هاما للاستثمار، لافتا إلى ان «الصندوق» ساهم خلال العامين الماضين في محطة مياه شرق بورسعيد ومحطة تحلية مياه العريش، وطرق وانفاق في شرم الشيخ، فضلا عن المساهمة في انشاء منظومة مياه لتحلية مياه البحر، بالاضافة إلى عدد من محطات التصفية.

وتابع البدر نعمل بشكل إلى تقديم خدمات للمجتمعات السكنية للتقليل من المشاكل وجعلها بيئة جاذبه للمستثمر الخليجي والمواطن المصري.

