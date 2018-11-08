مال وأعمال

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ونائب رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري ــ الكويتي شيخة خالد البحر «إن العلاقات الكويتية المصرية تُعتبر إحدى النماذج الفريدة والمتميزة على صعيد العلاقات العربية خلال العقود الممتدة، إذ شهدت العلاقة بين البلدين محطات رئيسية ستبقى خالدة في سجلات التاريخ وذاكرة الشعبين، فمهما اختلفت الأزمنة والمرحلة هناك رواسخ وثوابت لم يقوى الزمن على تغييرها.

وأشارت البحر في كلمتها أمام ملتقى التعاون المصري الكويتي الذي عقد أمس أن الكويت من أكبر الدول المستثمرة في مصر، وذلك بـحجم استثمارات بلغت 2.8 مليار دولار تعكس نشاط ما يفوق 1000 شركة تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية. مضيفة أن الاستثمارات الكويتية في مصر تتوزع على عدد من القطاعات من ضمنها: الخدمات والبناء والتشييد والصناعة والزراعة والتمويل.

وسلطت البحر الضوء على أهم جوانب مرحلة الاصلاحات الاقتصادية البراقة التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن مصر خلال العاميين الماضيين اتخذت خطوات جوهرية لتحويل دفة المسار الاقتصادي، حيث اعتمدت في أواخر عام 2016 برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية الفئات المجتمعية الأقل دخلاً.

وأكدت البحر على أن الكويت تنضم إلى المجتمع الدولي في الإشادة بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية مدعومة بالتوجيهات الرشيدة لسعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن الكويت كما هو الحال بالنسبة للمنطقة والمجتمع الدولي، على أتم استعداد للقيام بدور أكبر في النهضة الاقتصادية التي تشهدها مصر.

