مال وأعمال

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقيم في فندق شيراتون الكويت حفل افتتاح ملتقى التعاون المصري الكويتي تحت عنوان (شركاء أشقاء).

وحضر الملتقى عدد من الوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من رجال الاعمال في البلدين الشقيقين.

واضاف الروضان في تصريحات صحافية عقب افتتاح المعرض المقام على هامش مؤتمر مجلس التعاون المصري الكويتي الذي عقد أمس، ان العلاقات المصرية الكويتية الاقتصادية عميقة وفي جميع المجالات تعكسها الشراكات الكبيرة من خلال تبادل الاستثمارات والاعمال التجارية بين البلدين مبيناً ان هناك شركات كويتية تستثمر في مصر وعددها كبير كما وأن هناك بعض الشركات المصرية تستثمر في الكويت

وقال الروضان نسعى في الكويت لتنمية وتعزيز هذه الشراكة والاتفاقيات بين البلدين معرباً عن ترحيبه بوزير التجارة والصناعة مؤكداً أن ما شهده من منتجات وصناعات ومجالات متنوعة مصرية وكويتية تؤكد تنوع المجالات واهميتها، شراكات كبيرة ومختلفة سواء على صعيد البنوك او الصناعات

وذكر ان هذا التطور الاقتصادي والاستثماري سوف ينعكس بين البلدين، كما ان مهمة الحكومات المختلفة هو تشجيع تلك الاستثمارات ومحاولة تذليل العقبات.

واكد الروضان أن تبادل الاستثمارات بين الشركات المصرية والكويتية تعكس عمق التعاون الكبير بين البلدين مشيراً الى ان وزير التجارة المصري أبدي تفهمه للاشكاليات التي تواجه بعض الشركات الكويتية مؤكداً محاولة تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الكويتية ووضع الحلول للاشكاليات العالقة.

ومن جهته قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار، أن العلاقات المصرية الكويتية بديهية وعميقة يتوجها التعاون والمشاركة والتكامل مبيناً أن البلدين تسيران على طريق واحد ماضياً وحاضراً ومستقبلاً مشيراً الى أن الكثير من الكويتيين في مصر لديهم استثمارات وشركات ويعيشون هناك وفي المقابل نشاهد مصريين في الكويت يعملون ويستثمرون ولديهم شركات وهو الامر الذي يعكس العلاقة القوية والنسيج الواحد بين شعبي الكويت ومصر.

واضاف نصار أن هناك تطور مستمر في العلاقات جميع ولاسيما الاقتصادية منوهاً الى ان الاصلاح الاقتصادي والمالي والتشريعات الشاملة خلال الأربع سنوات الماضية تشجع على جذب الاستثمارات وتهدف الى تحقيق النمو والتكامل فضلاُ عن ذلك فان الكويتيين لهم ميزة ومعاملة خاصة فهم ابناء بلد لافتاً الى أن المساعي الحالية تهدف الى تعزيز المشاركة والتعاون للانطلاق سويا من المنطقة الى افريقيا على خطا التنمية.

وقال رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، ان الاستثمارات الكويتية هي اول الاستثمارات العربية في مصر، وبقيت اكبرها واجداها واكثرها استقرارا، لافتا الى ان الاستثمار بين مصر والكويت هو استثمار مباشر، حيث استقبلت مصر الاستثمارات الكويتية بكل ترحيب وتشجيع، كما ان الكويت لم تتردد ابدا وفي كل الظروف في ان تقابل ذلك بما يكافئه.

واضاف يهدف الملتقى الى تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت وصولا الى الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

واكد الصقر ان البيئة الاستثمارية في مصر حققت تطورا كبيرا وتحسنا واضحا خلال السنوات الاخيرة، فاستأثرت مصر عام 2017 بأكثر من نصف اجمالي المشاريع الاجنبية الاستثمارية المباشرة التي اقيمت بالدول العربية، كما استأثرت بأكثر من 40 في المئة من مشاريع الاستثمار المباشر البيني العربي، لافتا الى ان الرصيد التراكمي للاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر عام 2017 وصل الى اكثر من 110 مليارات دولار، مما يضعها في المرتبة الثالثة بين الدول العربية بعد السعودية والامارات في اجتذاب هذه الاستثمارات.

واضاف قائلا «على الرغم من أن هذه المؤشرات مبشرة الا انها اقل بكثير من الامكانات والطموح، فمصر تستحق اكثر من 1 في المئة من الاجمالي العالمي لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، خاصة وان تواضع هذه النسبة لا يعود الى ضآلة الفرص او ضعف مردودها، بل يرجع في اعتقادي الى ضعف اداء الادارة العامة، وهذه الحقيقة تشترك فيها مصر والكويت رغم الاختلاف الكبير في الاسباب، وقال ايضا ان التركيز على هذه الظاهرة يجب ان يعطى اولوية عالية خاصة بعد ما سجلته الحكومة المصرية من شجاعة وعزم في السير بطريق الاصلاح الاقتصادي، وبعد ما ابداه شعب مصر من تضحية وتفهم في تحمل تكاليف هذا الاصلاح وبأمل واثق من النجاح في كسر الحلقة المفرغة».

ونوه الصقر عن ان اختيار مصر والكويت للاستثمار المباشر جاء مدخلا شبه وحيد للتعاون الاقتصادي بينهما على حساب المحور التجاري، علما ان هذا المحور هو الذي يعتبر الاساس الاقوى في بناء التكتلات الاقتصادية..

واوضح ان متوسط قيمة التبادل التجاري بين البلدين، عدا النفط الخام ومشتقاته، كان خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة في حدود 500 مليون دولار فقط، منها 86 في المئة صادرات مصرية و14 في المئة صادرات كويتية، وقال« اذا كانت الاخيرة تحتوي نسبة غير قليلة من اعادة الصادرات، فان حجم وهيكل الصادرات المصرية الى الكويت لا يقارب ابدا حجم المتاح والممكن، ولا يعكس ابدا نهضة الصناعة المصرية، علما أن حصة الكويت من مستوردات مصر من المنتجات النفطية لا تتجاوز 5 في المئة من اجمالي هذه المستوردات».

وذكر الصقر ان من اول واجبات مجلس التعاون المصري الكويتي اجراء دراسة علمية شاملة عن امكانات تطوير المحور التجاري في التعاون الاقتصادي بين الشركاء الاشقاء، خاصة وان الاتفاقات العربية في هذا المجال قد أسست لاعفاءات جمركية كاملة ولتيسير كبير في التدابير غير الجمركية. اقيمت الجلسة الأولى للملتقى تحت عنوان « الشراكة الاقتصادية واقع مبشر ومستقبل «واعد»، والتي تحدث فيها وزير التجارة والصناعة في مصر المهندس عمرو نصار عن المؤشرات الاقتصادية بين البلدين، وعن الرؤية المستقبلية للوصول الى تكامل أكبر بين الطرفين، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين قديمة ووممتدة وقوية وتاريخية، وهذا اللقاء يجدد هذه العلاقة التي هي في تطور ونمو مستمر، لافتا الى التقارب على مستوى التواصل والتكامل في اللغة والثقافة والتاريخ ومعرفة احتياجات البعض يخدم التجارة والصناعة.

وعن كيفية تعزيز وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ 500 مليون دولار خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أكد أن تنمية التبادل التجاري هو الهدف المستهدف لتحسين أوضاع الدولتين في الاستثمارات، منوها الى أن الاستثمارات الكويتية في مصر هي نوعية ومتميزة، ونعمل على زيادتها من حيث عدد النشاطات والمستثمرين، خاصة وأن العائد على الاستثمار في مصر يعد الأفضل اذا ما تم مقارنتها بدول أخرى، على الرغم من وجود بعض التحديات الجارية التي نعمل على التغلب عليها، بالاضافة الى اجراء اصلاحات مالية كبيرة وهيكلية وتشريعية، كما تم تكوين فرق عمل لمتابعة نتائج هذه الاصلاحات.

ووصف النصار الاصلاحات المصرية الاقتصادية بأنها فوق الخيال لدرجة أننا نروج للتجربة المصرية في الاصلاح الاقتصادي وكبرى الشركات أعلنت نيتها للتوسع وضخ استثمارات جديدة في مصر.

واشار الى أن اهتمام الحكومة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كبير جدا،بما يتوافق مع التوجه العالمي.

ولفت الى أن الحكومة حريصة على تحقيق طموحات القطاع الخاص والتوجه الى الرقمنة في كل أجهزة الدولة والقطاع الصناعي ايضا.

ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان «نحن متأثرون بالثقافة المصرية من جميع النواحي، ولايمكن أن يزيد التعاون بين البلدين الا من خلال القطاع الخاص، فنحن نعيش في سباق بين دول العالم لاستقطاب رؤوس الأموال، الأمر الذي يحتم اجراء تحسينات في المؤشرات الرئيسة للاقتصاد، منوها الى أن الدور الحكومي يتمثل في ايجاد وتهيئة الفرص بين القطاع الخاص الكويتي والمصري، ووضع اجندة اقتصادية مشتركة، اذ تتوفر العديد من الفرص لتطوير ارقام الصادرات والواردات بين البلدين، والتي تعتبر بسيطة حاليا.

وكشف الروضان عن وجود 1144 شركة كويتية تستثمر داخل السوق المصري، ونحتاج الى حسن الادارة والتوجيه وتذليل العقبات التي تواجه الطرفين في مصر والكويت لزيادة هذا العدد، لافتا الى أن مؤشر تحسين بيئة الأعمال المصرية تحسن، وهذا التطور سيساعد في نمو التبادل التجاري بين الطرفين.

وأكد ضرورة وجود اجندة واضحة للمجالات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها، واستغلال الطاقة البشرية العظيمة في مصر مع تعزيز اداء الحكومة.

وكشف الروضان عن هدف الحكومة في جعل الكويت في الثلث الأول من العالم على مستوى بيئة الأعمال والاستثمارات، لافتا الى أن أهمية توفر أجندة اقتصادية واضحة تركز على التعاون التام بين القطاعين العام والخاص وتوفير البيئة المناسبة لهما.

ولفت الى أن هناك عدة قوانين جديدة سيتم العمل على تعديلها، على رأسها قانون التأمين، مشدا في الوقت نفسه على ضرورة توفير بيئة تشريعية للمشاريع الصغيرة.

ونوه الى أن لب الاقتصاد الكويتي هي الشركات العائلية والتي سنحافظ عليها من خلال توفير قانون يدعمها بشكل أكبر.

بنك متكامل

وبدوره أستعرض نائب رئيس مجلس الادارة للبنك المصري لتنمية الصادرات الدكتور أحمد جلال تجربة نمو البنك ودوره في دعم الصادرات، وجهود الحكومة لتنمية الصادرات والصناعات.

وأضاف جلال أن بنك مصر لتنمية الصادرات هو بنك تجاري متكامل تتألف خطته الاستراتيجية 2017 و 2020 ستة محاور لتنمية المصدرين والمشاركة في المعارض والمحافل الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، اذ عملنا على زيادة الأرباح بنسبة 40 في المئة، و38 في المئة زيادة في المحفظة.

ونوه الى أن البنك عمل على اطلاق منتجات للشركات الصغيرة، وحقق فيها نجاحات خلال الثلاثة أشهر الماضية، ويهدف الى أن تصل قروضنا للشركات الصغيرة ما نسبته 20 في المئة في نهاية العام 2019، مستدركا بأن هناك توجهاً عاماً للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتغيير فكر الشباب من التوظيف العادي الى أن يكون صاحب شركة، اضافة الى ايجاد جيل جديد من المصدرين والمنتجين.

ويرى أن البنوك في مصر تعد من أقوى القطاعات القابلة للنمو والأكثر نشاطا، لاسيما وأن اجراءات الحكومة والبنك المركزي المصري ساعد على تجاوز العقوبات والتحديات، وجعلنا أكثر صلابة، والدليل على ذلك هو تفكيرنا في الاستثمار الخارجي في بعض الدول الافريقية.

مصر في قلب كل كويتي

قال رئيس الجانب المصري لمجلس التعاون المصري الكويتي معتز الألفي ان «الكويت من أكبر الدول الداعمة لجمهورية مصر في جميع الأوقات من غير مقابل». وهو ما يؤكد أهمية مصر ليست لدى المستثمر الكويتى وحدة، بل في قلب كل كويتى.

وأكد حرص مصر على تقديم جميع أنواع التسهيلات للكويت في جميع القطاعات اضافة الى ان مجال الفرص الاستثمارية متاح وميسر لهم، مبينا أن حجم الاستثمارات الكويتية يقدر بمليارات الدولارات. وأشاد بدور الكويت الداعم لمصر منذ الخمسينيات وحتى اليوم لافتا الى ان الملتقى يهدف الى تعزيز التعاون بين الجانب المصري والكويتي لاسيما في مجال الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما وصولا الى الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. ويعتبر الملتقى فرصة لاطلاع المهتمين والمستثمرين والشركات على الوقائع والتطورات والاصلاحات القانونية والاقتصادية التي تصب في خانة اهتماماتهم.

ويرافق الملتقى معرض يسلط الضوء على أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة اضافة الى عرض لأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.

القطاع الخاص في ميدان الاستثمار

اكد الصقر انه بالنسبة للجانب الكويتي، تمتد تجربة القطاع الخاص في ميدان الاستثمار بالدول العربية على مساحة هذه الدول كلها، وعلى مدى عقود ستة، وفي كل القطاعات بلا استثناء، وقال «عانت هذه التجربة اخفاقات صادمة احيانا، وسجلت نجاحات طيبة احيانا، وحفلت بالخبرة والدروس في كل حين، غير أن استثمارات الكويت الخارجية أصبحت اليوم، لا تقل مساهمة عن النفط في الدخل القومي الكويتي، وهذا الدور الرئيسي والمستقبلي للاستثمارات الخارجية يجعل سلامة راس المال ونسبة المردود المعيارين المقررين لتوجه الاستثمارات الخارجية الكويتية وتوزيعها واستقرارها، اما مقياسنا الحقيقي للمناخ الاستثماري في اي دولة فهو ثقة مواطنيها باقتصاد وطنهم، وحماسهم للاستثمار في مشاريعه، وبالمقابل ان المستثمر الكويتي في مصر او في اي دولة عربية اخرى، لا يسعى ابدا الى ان ينال اي امتياز على حساب اخيه المواطن العربي بل هو يعمل معه ويشاركه في الجهد والمال والنتائج، في ظل رعاية رسمية من دولتي الطرفين تدعم وتحمي وتصحح المسار.

