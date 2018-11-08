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وقع الأزرق الأولمبي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات الاردن وسورية وقرغيزستان، وذلك في تصفيات كأس آسيا «تحت 23 سنة» والمؤهلة الى دورة الالعاب الاولمبية «طوكيو 2020».

وتستضيف الكويت تصفيات المجموعة في مارس المقبل على أن يتأهل الاول من كل مجموعة الى نهائيات كأس اسيا التي تقام في تايلند يناير 2020، بالاضافة إلى تأهل افضل اربع منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعاتها.

وأسفرت القرعة التي سحبت صباح امس في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن وقوع الإمارات، في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات السعودية ولبنان والمالديف، بينما ضمت المجموعة الأولى، منتخبات قطر وعمان ونيبال وأفغانستان.

وضمت المجموعة الثانية، منتخبات فلسطين والبحرين وبنغلاديش وسريلانكا، وجاء في المجموعة الثالثة منتخبات العراق وإيران وتركمانستان واليمن، وفي الخامسة منتخبات الأردن وسورية وقيرغيزستان والكويت.

وضمت المجموعة السادسة منتخبات أوزبكستان وطاجيكستان والهند وباكستان، والمجموعة السابعة منتخبات كوريا الشمالية وهونغ كونغ وسنغافورة ومنغوليا، والمجموعة الثامنة منتخبات كوريا الجنوبية وأستراليا وكمبوديا وتايوان. وشملت التاسعة منتخبات اليابان وميانمار وتيمور الشرقية ومكاو، والعاشرة منتخبات ماليزيا والصين لاوس والفلبين، والحادية عشرة، منتخبات فيتنام وتايلند وإندونيسيا وبروناي.

وتتنافس الفرق الـ44 المشاركة في التصفيات على الفوز بالبطاقات الـ15 المؤهلة للنهائيات التي تقام مطلع عام 2020.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للنهائيات، فإن خامس أفضل فريق يحصل على المركز الخامس سوف يتأهل لإكمال عقد المنتخبات المتأهلة. وتقام التصفيات خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس 2019.

