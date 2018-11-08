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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الكويت الوطني للجواد العربي امس انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان في 16 من نوفمبر الحالي بإقامة بطولة الخيل المصرية على مدى يومين على أن تقام البطولة الوطنية ضمن المهرجان بعد ذلك بأسبوعين.

وثمنت الوكيل المساعد في الديوان الأميري المدير العام لمركز الجواد العربي (بيت العرب) الشيخة سارة الفهد في بيان صحافي رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لهذا المهرجان الذي بات برعاية سموه يتميز بمشاركة عدد كبير من ملاك ومربي الخيل العربية والكويتية.

وقالت الشيخة سارة إن القيمة الاجمالية لجوائز المهرجان لهذا العام ستزيد عن ربع مليون دولار أميركي موضحة ان عدد الخيل المسجلة في بطولة الخيل المصرية لهذا العام بلغ 187 جوادا فيما بلغ عدد الخيل المسجلة للمشاركة في البطولة الوطنية 345 جوادا. واوضحت ان زيادة عدد الخيل المشاركة في البطولتين يعود لتسهيل اجراءات التسجيل وتفعيل خدماتها واتاحتها للجميع سواء بالحضور شخصيا او عبر الانترنت مؤكدة ان الدعم الكبير للقيادة السياسية للبلاد لهذه الرياضة الاصيلة اسهم في تطور الانتاج وتحسن الاداء.ولفتت الى ان هذا المهرجان يكتسب اهمية كبيرة كونه مؤهلا للمشاركة في مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي الذي يقام سنويا برعاية اميرية سامية بالتزامن مع الاعياد الوطنية في البلاد في فبراير معربة عن املها في ان تظهر البطولتين بمستوى جمالي مميز للجياد المشاركة.

وأشارت الشيخة سارة الى ان مركز الجواد العربي نجح باضافة بطولة الكويت الدولية للخيل العربية الى قائمة البطولات والمسابقات المعتمدة من لجنة البطولات التابعة للهيئة الاوروبية لمنظمات الخيل العربية (ايكاهو) ومنحتها تصنيف (A) في انجاز مميز لهذه البطولة الكبيرة.

من جانبه قال مدير بطولة الكويت الوطنية التي تنظم ضمن المهرجان عبد الله البريهي في مؤتمر صحفي أقيم امس في بيت العرب ان السمعة الطيبة والصدى المميز للبطولات المحلية والدولية التي ينظمها ويشرف عليها مركز الجواد العربي اسهم في ازدياد اعداد المشاركين من ملاك ومربي الخيل العربية الاصيلة داخل الكويت وخارجها. وأضاف البريهي ان سيتم استحداث مجموعة جديدة من الاجراءات التنظيمية لبطولات المهرجان لهذا العام التي تستهدف تقليل عدد فصول المنافسة ومدة البطولة لزيادة لاضفاء متعة اكبر للجمهور بها اسوة بالبطولات النظيره كما تم الغاء منافسات فئة المواليد من البطولة.

