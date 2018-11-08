محلية

استدعى الكرواتي راجكو ماجيك مدرب الازرق الاولمبي 30 لاعبا للمشاركة في بطولة دبي الدولية الودية، خلال الفترة من 12 إلى 20 نوفمبر الجاري.وستنطلق تدريبات الازرق الأولمبي بعد غد، وتستمر حتى موعد المغادرة إلى دبي.وضمت قائمة الأزرق الأولمبي: براك العنزي، سعود الحوشان، عبدالرحمن المجدلي، سلطان خلف، جاسم عتيق، مشعل إديلم، راشد الدوسري، معاذ الظفيري، حمد السعيد، علي عبدالرسول، ناصر سالم، أحمد الصراف، أحمد إسماعيل، فهد عايض،فواز عايض، محمد الهويدي، مبارك الفنيني، بدر طارق، مشعل فواز، عبدالرحمن وادي، علي جمال، هادي الحربي، شبيب الخالدي، عبدالمحسن العجمي، عبدالله الشرهان، مشعل خالد، يوسف المسليم، عيد الرشيدي، عبدالعزيز مروي، وفواز مبيليش. وكان الازرق الاولمبي فاز بلقب دورة ودية جمعته في الكويت مؤخرا مع نظيريه البحريني والسعودي.

