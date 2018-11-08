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يتواجه العربي مع الفحيحيل في 05:30 مساء اليوم على ستاد صباح السالم في الجولة التاسعة من الدوري. وضمن الجولة ذاتها والتوقيت نفسه يلعب التضامن مع الجهراء على ستاد نادي التضامن، في حين يتواجه كاظمة مع النصر 07:50 على ستاد علي صباح السالم.

في المباراة الاولى يرغب العربي في مواصلة سلسلة انتصاراته عبر تحقيق الفوز اليوم وانهاء القسم الاول من الدوري بأكبر حصيلة ممكنة من النقاط حيث جمع الفريق حتى الان 14 نقطة واصبح في المركز الثالث متخلفا بفارق 8 نقاط عن الكويت المتصدر وبفارق ست نقاط عن السالمية الثاني.

في المقابل يريد الفحيحيل الابتعاد عن منطقة الخطر حيث يأتي في المركز قبل الاخير برصيد اربع نقاط متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الجهراء الاخير ومتخلفا بفارق نقطة وحيدة عن الشباب الثامن. ويقود الفريق اليوم للمرة الاولى المدرب محمد دهيليس الذي تولى مهمة تدريب الفحيحيل قبل ايام قليلة عقب اقالة المدرب السوري ماهر البحري لسوء نتائج الفريق منذ بداية الموسم.

وفي المباراة الثانية يطمح التضامن الى زيادة رصيده حيث يمتلك سبع نقاط ويأتي في المركز السابع متقدما بفارق نقطتين عن الشباب

الثامن ومتأخرا بفارق اربع نقاط عن النصر السادس.

في الجهة الأخرى يريد الجهراء أن يحقق فوزه الاول في البطولة تحت قيادة مدربه الجديد احمد عبد الكريم الذي تولى تدريب الفريق قبل عدة ايام خلفا للجزائري داجابور حمدي.

وفي المباراة الثالثة يتطلع كاظمة إلى تحسين ترتيبه لا سيما وأنه يقدم مستوى جيدا في الموسم الحالي رغم مشكلته الهجومية التي تتلخص في عدم وجود مهاجم صريح قادر على التسجيل وحسم المباريات لفريقه.

من جانبه يريد النصر استعادة توازنه بعد أن خسر امام التضامن في الجولة الماضية 0-1 وهي نتيجة لم تكن متوقعة بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق تحت قيادة مدربه ظاهر العدواني في الموسمين الماضيين وفي بداية الموسم الحالي.

