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حصد المنتخب الكويتي اول من امس ثلاث ميداليات بواقع ذهبية واحدة وفضيتين في منافسات البطولة الاسيوية الثامنة لرماية الأطباق الطائرة والـ11 لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء المقامة في ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي.

وتوج المنتخب المكون من عبدالله الطرقي وسعود حبيب ومنصور الرشيدي بالميدالية الذهبية لمسابقة سكيت للفرق بحصوله على المركز الأول متفوقا على نظيره الاماراتي المكون من سعيد ال مكتوم وسيف بن فطيس ومحمد احمد الذي حل ثانيا ونال الميدالية الفضية فيما جاء المنتخب الصيني ثالثا وحصل على البرونزية.

وحقق الرامي الواعد احمد العواد ميدالية فضية لحلوله في المركز الثاني لمسابقة سكيت لفئة فردي الناشئين خلف الاوزباكستاني مخمديف الكسندر الذي نال المرتبة الأولى والميدالية الذهبية بينما ذهب المركز الثالث والبرونزية للصيني دوو اكسيانغ.

واحرز رماة منتخب الناشئين المكون من سعود الهاملي وحمد العبلاني واحمد العواد الميدالية الفضية في مسابقة سكيت لفئة الفرق بحلولهم في المركز الثاني خلف منتخب كازاخستان الذي توج بلقب المسابقة في حين تم حجب نتيجة المركز الثالث. وأسفرت نتيجة مسابقة السكيت لفئة الفردي العمومي عن تتويج الرامي الهندي باجوا سينغ بالمركز الأول في حين نال الرامي الصيني جين دي المرتبة الثانية بينما حقق الرامي الاماراتي سعيد ال مكتوم المركز الثالث.

وفي مسابقة البندقية 10 أمتار لفئة العمومي مختلط احتل المنتخب الصيني المركزين الاول والثاني حاصدا الذهبية والفضية في حين ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب اليابان.وفاز منتخب الهند بالمركزين الأول والثالث في مسابقة البندقية 10 أمتار لفئة الناشئين مختلط لينال الميداليتين الذهبية والبرونزية في حين فاز منتخب الصين بالمركز الثاني والميدالية الفضية. واعرب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس النادي الكويتي للرماية دعيج العتيبي في تصريح للصحافيين عقب تتويج الفائزين عن سعادته الكبيرة بتحقيق ابطال الكويت لأول ثلاث ميداليات في البطولة، معتبرا أن فوز ناشئي الكويت بميدالتين فضيتين يعد استكمالا لانجازات رماة الكويت الكبار.

