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اتفق نادي القرين مع العربي على انتقال لاعب الاخير في كرة السلة محمد المطيري إلى الأول على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد. ومن المفترض أن يوقع اللاعب بصورة رسمية خلال اليومين المقبلين حيث سيغادر بعدها من أجل الألتحاق بتدريبات الفريق في معسكره التدريبي الذي يقيمه في تركيا. ويعتبر المطيري من اللاعبين المميزين في مركز الارتكاز أسفل السلة حيث يمتاز بالطول الفارع والبنية الجسمانية القوية وهو سيشكل اضافة مهمة للقرين الذي يشارك لأول مرة في بطولات العمومي هذا الموسم الذي سينطلق في 18 نوفمبر الحالي.

من جانب آخر تماثل لاعب القرين المنتقل من الجهراء يحيى كليب إلى الشفاء من إصابته السابقة في الرباط الصليبي وهو دخل تدريبات الفريق في المعسكر التدريبي استعدادا للموسم الجديد.

