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واشنطن- الوكالات: حقق الديموقراطيون انتصارا كبيرا في الانتخابات التشريعية الأميركية بمنتصف الولاية الرئاسية بانتزاعهم السيطرة على مجلس النواب غير أن «الموجة الزرقاء» المرتقبة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تحصل. واحتفظ الجمهوريون بغالبيتهم في مجلس الشيوخ ما أتاح لترامب الإعلان عن «نجاح هائل» بدون أن يأتي على ذكر خ سارة حزبه مجلس النواب. وهذا الانتصار الديموقراطي سيكبل عمل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في النصف الثاني من ولايته حتى العام 2021. وحرص ترامب الذي اثبت حتى الآن عن مهارة سياسية في الايام الأخيرة على الإشارة إلى أن الحملة المكثفة التي خاضها دعما لحزبه اقتصرت على المرشحين لمجلس الشيوخ لعدم توافر الوقت الضروري لدعم المرشحين لمجلس النواب وعددهم كبير.

وبعد عامين على فوز رجل الأعمال المفاجئ بالرئاسة من دون أن تكون له أي خبرة سياسية أو دبلوماسية تهافت الأميركيون بكثافة إلى مراكز الاقتراع. واستعاد الديموقراطيون مجلس النواب لأول مرة منذ العام 2010 فيما احتفظ الجمهوريون بغالبيتهم في مجلس الشيوخ مع احتمال زيادتها بحسب شبكات التلفزيون الأميركية. وهذا ما سيضع الولايات المتحدة في يناير 2019 أمام كونغرس منقسم على غرار مجتمع يشهد شقاقات عميقة حول شخص ترامب. وغالبا ما تكون انتخابات منتصف الولاية الرئاسية لغير صالح حزب الرئيس لكن خسارة مجلس النواب على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الممتازة تشكل انتكاسة شخصية لترامب بعدما جعل من هذا الاقتراع استفتاء حقيقيا على شخصه.

وكانت الخارطة الانتخابية القائمة هذه السنة لصالح الجمهوريين إذ إن ثلث مقاعد مجلس الشيوخ المطروحة للتجديد تتعلق بولايات ذات غالبية محافظة. ولا يمكن الحصول على أرقام دقيقة لنسبة الإقبال لعدم وجود هيئة انتخابية موحدة تجمع المعطيات بصورة مركزية، لكن في ولايات تكساس ونيويورك وماريلاند أبدى الناخبون والمراقبون دهشتهم لكثافة الإقبال على التصويت.

وسيكون بمقدور مجلس النواب الجديد الذي يتمتع فيه الديموقراطيون بالأغلبية التحقيق في عائدات ضرائب ترامب وتضارب المصالح المحتمل واتهامات تشمل صلات بين حملته الانتخابية في 2016 وروسيا ويمكن أيضا أن يجبروا ترامب على الحد من طموحاته التشريعية ربما بالقضاء على تعهداته بتمويل جدار حدودي مع المكسيك أو تمرير حزمة كبيرة ثانية لخفض الضرائب أو تنفيذ سياساته الصارمة فيما يخص التجارة. وستكون أغلبية بسيطة بالمجلس كافية لعزل ترامب إذا ظهرت أدلة على أنه عرقل العدالة أو أن حملته الانتخابية في 2016 تواطأت مع روسيا. لكن لا يمكن للكونغرس الإطاحة به من منصبه دون تأييد من غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. واتصل ترامب ببيلوسي وبزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الديموقراطيين بالمجلس تشاك شومر وعدد من الجمهوريين الفائزين.

وخلال العشرين عاما المنصرمة لم تشهد الولايات المتحدة سوى ثلاث دورات انتخابية حصل فيها حزب واحد على 24 مقعدا أو أكثر وتعد مكاسب الثلاثاء الأكبر منذ عام 2010 عندما أدت موجة غضب المحافظين من الرئيس الديموقراطي باراك أوباما لحصول الجمهوريين على 64 مقعدا. وجرى التنافس في هذه الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب وعلى 35 من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100 مقعد وعلى 36 من مناصب حكام الولايات الخمسين. وفي انتخابات مجلس النواب فاز الديموقراطيون بمقاعد في شتى أنحاء البلاد. وفي انتخابات مجلس الشيوخ التي دافع فيها الديموقراطيون عن مقاعد في عشر ولايات فاز فيها ترامب في 2016 أطاح جمهوريون بأربعة ديموقراطيين من مقاعدهم هم بيل نيلسون في فلوريدا وجوي دونيلي في إنديانا وهايدي هايتكامب في نورث داكوتا وكلير مكاسكيل في ميزوري.وخسر بعض من أبرز نجوم الديموقراطيين فقد خسر العضو الليبرالي بمجلس النواب بيتو أورورك الذي خاض الانتخابات على مقعد بمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، بفارق بسيط أمام الجمهوري الذي يشغل المقعد تيد كروز وخسر آندرو جيلام أمام الجمهوري رون دي سانتيس في مسعاه لأن يصبح أول حاكم أسود لفلوريدا. وفي السباقات على مناصب حكام الولايات تعرض الجمهوري كريس كوباك وهو حليف لترامب، للهزيمة على يد ديموقراطية في كانساس. وفاز الديموقراطيون أيضا بمنصب حاكم الولاية في ولايتي ميشيغان وإيلينوي. وتعني نتائج الانتخابات أن يتولى الديموقراطيون السيطرة على مجلس النواب في يناير للمرة الأولى منذ انتخابات 2010 ليبدأ ترتيب مبني على تقاسم السلطة مع مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون قد يجبر ترامب على كبح طموحاته التشريعية والتركيز على قضايا تحظى بدعم الحزبين مثل العمل على حزمة لتحسين البنية التحتية أو إجراءات للحماية من ارتفاع أسعار الأدوية التي تباع بوصفة طبية. وستمثل هذه النتائج اختبارا لقدرة ترامب على المساومة وهو أمر لم يبد اهتماما كبيرا به خلال العامين الماضيين مع سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس.

