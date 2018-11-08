عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: توعدت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بفرض «ضوابط ومحاسبة» من جديد على إدارة الرئيس دونالد ترامب، وغمزت من قناة الأخير، مؤكدة أن أميركا سئمت الانقسامات.ومع ذلك أعلنت بيلوسي المعروفة بمعارضتها الشرسة لترامب وإدارته في الوقت نفسه أن حزبها لن يشن حربا على الجمهوريين بعدما استعاد السيطرة على مجلس النواب. وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، خلال مؤتمر صحافي عقدته امس بعد تأكد انتقال السيطرة في مجلس النواب إلى الديموقراطيين في الانتخابات التشريعية النصفية «الأمر اليوم يتخطى الديمقراطيين والجمهوريين. الأمر يتعلق بترميم الضوابط والمحاسبة التي نص عليها الدستور بمواجهة إدارة ترامب» متعهدة في المقابل بـ «العمل على التوصل إلى تجمعنا، لأننا سئمنا جميعا الانقسامات». وقالت بيلوسي إن الديمقراطيين سيستغلون فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس النواب لتنفيذ جدول أعمال يحظى بتأييد الحزبين لدولة «عانت بما يكفي من الانقسامات»

وفي أول إقرار من ترامب بالهزيمة على الرغم من إعلانه قبل ذلك أن النتائج كانت رائعة، هنّأ ترامب بيلوسي على فوز حزبها بالأغلبية في مجلس النواب ومن المتوقع أن تسعى بيلوسي لمنصب رئيس مجلس النواب، والذي شغلته لمدة أربعة أعوام بداية من عام 2007، وكانت أول سيدة تتولى رئاسة المجلس.

ولاشك أن انتزاع الديموقراطيين مجلس النواب سيشكل عائقا كبيرا بوجهه خلال النصف الثاني من ولايته الرئاسية. غير أن الملياردير النيويوركي لم يظهر أي قدر ولو ضئيل من التواضع عند إعلان النتائج بل بقي وفيا لسلوكه واصفا الانتخابات بأنها «نجاح هائل». وفي وقت بات كل اهتمام ترامب مصبوبا على تاريخ واحد هو الثالث من نوفمبر 2020 حين يتقدم لولاية ثانية، كتب في تغريدة موجهة إلى مؤيديه «شكرا للجميع!».والواقع أن نتائج هذه الانتخابات قد تمنحه جرعة دعم إضافية تدفعه إلى المضي أبعد في نهجه وإعادة ترتيب فريقه وإسكات الأصوات النادرة المعارضة لمواقفه سواء في أوساطه أو في صفوف الحزب الجمهوري.

