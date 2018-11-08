عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: عاد المرشح الرئاسي السابق عن الحزب الجمهوري، ميت رومني، إلى عالم السياسة الأميركية بعدما تمكن من الفوز بمقعد الولاية في مجلس الشيوخ.

وسيخلف رومني، الحاكم السابق لولاية ماساتشوسيتس، السناتور الشهير أورين هاتش (83 عامًا)، والذي يعد أقدم سناتور جمهوري في مجلس الشيوخ ليفتح صفحة جديدة في حياته السياسية. ولم تكن عودة رومني إلى واشنطن متوقعة، قبل إعلانه نيته الترشح عن مقعد يوتاه، فالمرشح الرئاسي الذي انهزم أمام باراك أوباما عام 2012، ابتعد كثيرًا، مكتفيًا بخوض حروب كلامية مع الرئيس دونالد ترمب خلال موسم الانتخابات الرئاسية.