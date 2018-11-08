عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: زارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، مسجد الصحابة وكنيسة القديسين في شرم الشيخ، مصطحبة عددا من المصريين بالخارج المشاركين في النسخة الثانية من «منتدى شباب العالم»، وبحضور اللواء خالد متولي نائب محافظ جنوب سيناء، والأنبا ابوللو اسقف جنوب سيناء والشيخ اسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

وأكدت مكرم، في تصريحات صحافية، اهمية زيارة المصريين بالخارج لمسجد الصحابة وكنيسة القديسين وما تحمله هذه المعالم الدينية من رسائل مهمة للعالم اجمع، تأتي في مقدمتها ان مصر بلد السلام والتسامح، عطفا على ما يتسم به هذا البلد من امن وأمان في جميع انحائه.

وأضافت انه يستحيل على اي متآمر ان يغزو هذا النسيج او يحاول المساس بالهوية الوطنية، فنحن شعب قوي والمصريين بالخارج عليهم ادراك هذا، فأي محاولة لتفكيك الدولة او نشر الاشاعات المغرضة ستفشل، ودليل على هذا الاتصال والزيارات المباشرة لجميع المصريين بالخارج لمصر مؤخرا، كما وجهت الدعوة للمصريين بالخارج المشاركة في مؤتمر سانت كاترين السنوي «هنا نصلي معا».

من جهته، قال نيافة الأنبا ابوللو ان مصر هي قلب العالم القديم، واللحمة الوطنية ليست مصطنعة فهي متجذرة في الشعب كقناعات تشكل نسيجا واحدا، مؤكدا ان مصر عصية على اي ارهاب، وأن اي محاولة لشق الصف لن تزيدنا الا قوة، وسنبقى دائما على قلب رجل واحد خلف قيادة سياسية واعية لما يحدث في المنطقة العربية من مخاطر وصراعات.

وأعرب الوفد المشارك في الزيارة عن امتنانهم لما يلمسوه من تماسك الشعب المصري والتماسك الكبير بين اطيافه ما يشكل صورة مصر الحقيقية التي يجب ان يدركها العالم، ما يؤكد ان هذا البلد لن يسقط فريسة لأي محاولات تشويه يريد البعض الترويج لها عن عمد، مؤكدين دورهم المهم في نشر هذه الصورة بمختلف الوسائل حتى تصل للعالم الخارجي، مؤمنين بذلك الدور كمحور مهم في بناء الدولة المصرية الحديثة التي تمد يدها للجميع وترفع شعار السلام والأمان للجميع.

