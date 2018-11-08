عربيات ودوليات

رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستضافة مصر الثلاثاء المقبل «مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والذي يعقد تحت شعار» الاستثمار في التنوع البيولوجي من اجل صحة ورفاهية الانسان وحماية الكوكب».

وأبدى السيسي سعادته بانعقاد هذه الاجتماعات المهمة في شرم الشيخ «مدينة السلام» التي تتميز بثراء حياتها البحرية وتنوع بيئتها البرية على نحو يجعل منها مدينة نابضة بالحياة بكافة اشكالها وتجسيداً حياً للتفاعل الحيوي بين الانسان والطبيعة.

وأضاف ان الانسان ادرك منذ فجر التاريخ اهمية الموارد الحيوية الموجودة في البيئة المحيطة به ودورها في تحقيق الرخاء، الذي يصبو اليه وتعد الحضارة المصرية العظيمة من الأمثلة البارزة في هذا المجال، اذ شيدت تلك الحضارة وازدهرت على مدى آلاف السنين اعتماداً على ثرواتها من الموارد الطبيعية، وبحيث كان المصريون القدماء على وعي كامل وتقدير تام للثراء الذي تميزت به النظم البيئية المحيطة لذلك،.

وكان السيسي تفقد صباح امس الأعمال الانشائية لطريق النفق / شرم الشيخ بطول 342 كم باتجاهين.

