عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ان العراق ليس جزءاً من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على ايران. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لرئيس الوزراء عقب اجتماع لحكومته في بغداد.

ورداً على سؤال فيما اذا كان العراق سيلتزم بالعقوبات الأميركية المفروضة على ايران قال عبدالمهدي ان «العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات الأميركية على ايران»، منوهاً بأن بلاده «ليست طرفاً في اي نزاع بالمنطقة».

ونقلت وسائل اعلام محلية عراقية عن المبعوث الأميركي الخاص لتنسيق العقوبات الأميركية ضد ايران براين هوك، قوله الاثنين ان واشنطن استثنت العراق من الالتزام بالعقوبات. ويقول مسؤولون عراقيون ان استثناء بغداد من الحظر الأميركي على قطاع الطاقة الايراني مشروط بعدم دفع ثمن الصادرات الايرانية بالدولار الأميركي. ومن اجل ذلك، وفق مسؤولين عراقيين، فان وزارة المالية العراقية فتحت حساباً في مصرف حكومي لدفع ثمن الصادرات الايرانية بالدينار العراقي.

الى ذلك اعربت المتحدثة باسم السياسة الخارجية في المفوضية الأوروبية مايا كوتشيانتيتش، عن اسف المفوضية لاعادة فرض واشنطن حزمة ثانية من العقوبات المجمدة على ايران، ومنع تعامل البنوك الايرانية مع نظام «سويفت» للتحويلات المصرفية. وقالت كوتشيانتيتش، في مؤتمر صحافي امس «لقد صرحنا في البيان السابق اننا مستمرون في دعم ايران ونأسف لقرار اميركا باعادة سن العقوبات». واضافت ان «المفوضية تأسف لقرار منع البنوك الايرانية من التعامل مع خدمة التحويلات المصرفية، سويفت».

من جهته قال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف امس ان الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل لم تتمكنا من تقديم ادلة تثبت انتهاك ايران للاتفاق النووي الذي ابرمته طهران مع دول «5+1». وأوضح ميدفيديف في تصريح للصحافيين بالعاصمة الصينية بكين ان العقوبات المفروضة على ايران قد تؤدي الى ضياع جهود كبيرة بذلت لابرام الاتفاق النووي، مشيرا ان لصبر الايرانيين حدود. وأضاف ميدفيديف ان الولايات المتحدة تحاول حل مشاكلها الداخلية من خلال فرض المزيد من العقوبات على الدول الأخرى وتابع قائلا «الانتخابات النصفية شأن داخلي للأميركيين، لكن واشنطن تدرج العقوبات على الدول الأخرى في اجندتها من اجل حل مشاكلها الداخلية». وبدأت الولايات المتحدة، الاثنين الفائت، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري. الا ان العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني دول منها تركيا، حسبما اعلنت الخارجية الأميركية.

