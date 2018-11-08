عربيات ودوليات

الرباط - رويترز: دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الى آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر.

وقال العاهل المغربي في خطاب الى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء السلمية التي نظمها العاهل الراحل الحسن الثاني لاسترجاع اقاليم الصحراء من الاستعمار الاسباني «بكل وضوح ومسؤولية، اؤكد اليوم ان المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من اجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين».

ويمثل النزاع بشأن الصحراء احد اكبر المعوقات التي تواجه العلاقات المغربية الجزائرية.

وقال الملك محمد السادس ان المغرب «منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين».

وأضاف «مصالح شعوبنا هي في الوحدة والتكامل والاندماج، دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل او الوساطة بيننا».

وتابع العاهل المغربي قائلا «يشهد الله انني طالبت، منذ توليت العرش، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية».

