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برازيليا - رام الله - غزة - أ. ف. ب - د. ب. أ: ابدى الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو ا تردداً ازاء قراره نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل ابيب الى القدس المحتلة، مشدداً على ان القرار بهذا الشأن «لم يُتخذ بعد»، وذلك بعد اقل من اسبوع على اعلانه نيته تنفيذ وعده الانتخابي بنقل سفارة بلاده الى المدينة المقدسة.

وفي اول زيارة له الى العاصمة برازيليا منذ انتخابه رئيساً سئل بولسونارو من الصحافيين عن الزيارة التي كان وزير الخارجية البرازيلي الويسيو نونيس يعتزم القيام بها الى مصر والتي اعلنت القاهرة ارجاءها الى اجل غير مسمى، في قرار عزته برازيليا الى تضارب في الجدول الزمني مؤكدة انه ليس بتاتاً اجراء انتقامياً من قرار نقل السفارة الى القدس المحتلة.

وقال بولسونارو «بحسب معلوماتي فان الأمر يتعلق بتضارب في الجدول الزمني»، مشدداً على انه «سيكون امراً سابقاً لأوانه ان يتخذ بلد اجراءات انتقامية رداً على اجراء لم يتقرر بعد».

وأضاف الضابط السابق الذي سيتسلم مهامه الرئاسية في الأول من يناير ان «من يقرر اين تقع عاصمة اسرائيل هو الشعب..».

ويمثل تصريح بولسونارو تحولاً عما كان اعلنه في تغريدة نشرها على تويتر الخميس وأكد فيها ان بلاده ستنقل سفارتها من تل ابيب الى القدس المحتلة، لتصبح ثاني اكبر دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بهذه الخطوة المثيرة للجدل.

الى ذلك، تظاهر عشرات الفلسطينيين امس امام مقر سفارة البرازيل في مدينة رام الله في الضفة الغربية ضد نقل سفارتها لدى اسرائيل الى القدس المحتلة.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبة تؤكد ان القدس «عاصمة ابدية لدولة فلسطين»، وأن توجهات الرئيس البرازيلي الجديد «تخالف قرارات الشرعية الدولية».

من جهته، اعلن وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي عن تحركات واتصالات فلسطينية لثني البرازيل. وقال المالكي ان اتصالات مكثفة تجري مع اطراف عربية ودولية لمنع خطوة الرئيس البرازيلي الجديد بشأن القدس. وذكر ان التحرك الفلسطيني يشمل الجاليات العربية ورجال الأعمال في قارة امريكيا الجنوبية لاظهار خطورة خطوة البرازيل.

وفي تطورات غزة وصل وفد من الأمم المتحدة امس الى القطاع في اطار متابعة جهود تعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل. وقالت مصادر مقربة من حركة «حماس» ان الوفد يترأسه جيمي ماكغولدريك نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر ان الوفد الأممي سيجرى مباحثات مع حركة «حماس» بشأن جهود تعزيز تفاهمات التهدئة وتخفيف حدة الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة. يأتي ذلك فيما اعلن الناطق باسم حماس عبداللطيف القانوع ان «ما جري من مشاورات وتفاهمات مع اطراف عدة احرزت تقدماً في اطار كسر الحصار عن قطاع غزة وتثبيت حالة من الهدوء على قاعدة اتفاق 2014 ودون اي ثمن سياسي».

وقال القانوع، على صفحته على موقع «فيسبوك» ان «حصار قطاع غزة بدأ يترنح امام صمود الشعب الفلسطيني وارادته وبفعل مسيرات العودة المتواصلة». وأضاف ان حلحلة ازمات غزة كالكهرباء وتوسيع مساحة الصيد، وفتح المعابر والمنحة القطرية للموظفين وتشغيل الخريجين، ومشاريع البنية التحتية وغير ذلك اولى الخطوات على ذلك. وقال الناطق باسم «حماس ان «مسيرات العودة وكسر الحصار اقرب من اي وقت مضى لتحقيق كامل اهدافها بعد خضوع الاحتلال ونزوله لمطالب الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها انهاء الحصار عن قطاع غزة». وأعلنت وزارات حكومية تديرها «حماس» في غزة عن جملة قرارات تتضمن تحسينات مالية تشمل رواتب موظفي الحركة الحكوميين وأسر قتلى وجرحى مسيرات العودة والأسر الفقيرة ومشاريع للتشغيل المؤقت للخريجين والعمال.

