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أنقرة- الوكالات: رحبت وزارة الخارجية التركية امس بقرار الولايات المتحدة رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات حول قادة في منظمة حزب العمال الكردستاني. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي اقصوي القول ان بلاده تعتبر هذه الخطوة «ايجابية» وتطالب واشنطن «بدعم هذا القرار عبر الاقدام على خطوات ملموسة ضد المنظمة الارهابية في العراق وسورية».

وأعلنت واشنطن امس رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود اي من: مراد قره ايلان (5 ملايين دولار)، وجميل بايك (4 ملايين)، ودوران كالكان (3 ملايين) القادة في حزب العمال الكردستاني.

ومن المرجح ان يكون الاعلان عن هذه المكافآت قد جاء لارضاء انقرة التي تحض حلفاءها الغربيين منذ وقت طويل على اتخاذ موقف اكثر تشدداً ضد حزب العمال الكردستاني الذي يُعتبر ارهابيا في نظر كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال ماثيو بالمر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ان المكافآت قد رصدت مقابل «معلومات تقود الى التعرف على، او تحديد مكان وجود» كل من مراد قره ايلان وجميل بايك ودوران كالاكان.

وأضاف في بيان اصدرته السفارة الأميركية في انقرة ان المكافأة المعروضة حول معلومات عن قره ايلان تصل الى خمسة ملايين دولار، تليها المكافأة حول بايك بأربعة ملايين دولار وكالكان بثلاثة ملايين.

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية في 1997، لكن تركيا لم تكن راضية عن التعاون في سورية بين الولايات المتحدة ووحدات حماية الشعب التركية التي تعتبرها انقرة فصيلاً تابعاً لحزب العمال.

كما توترت العلاقات بين البلدين بعد اعتقال القس الأميركي اندرو برانسون في انقرة لمدة استمرت نحو عامين. لكن بعد اطلاق سراح برانسون في اكتوبر والطرفان الشريكان في حلف شمال الأطلسي يظهران حرصهما على تحسين العلاقات الثنائية بينهما. وقال بالمر ان «الولايات المتحدة تثمن التعاون في مجال مكافحة الارهاب مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي» مشيراً الى ان المكافآت رصدت في اطار برنامج وزارة الخارجية «مكافآت من اجل العدالة». ونشر البرنامج على حسابه في تويتر صوراً للقادة الثلاثة تحت عنوان «مكافآت مقابل معلومات» وقال الاعلان «قدم معلومات والدفع قد يكون ممكناً. السرية مضمونة100%، وتوفير مكان اقامة آخر قد يكون ممكناً».

