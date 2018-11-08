الاخيرة

مع كل موسم مطر، تعاني البلد ما تعاني، فتتعطل حركة السير في كل مكان، وبالتالي تتعطل معها مصالح الناس، وهنا يجب أن نوضح نقطة في غاية الاهمية، وهي موجة الأمطار التي مرت علينا هذا الأسبوع وفي الأعوام الماضية، ليست بالكميات الكبيرة كالتي تمطر دولاً أخرى فتخلف دماراً كبيراً، أما نحن وحالنا مع هذه الأمطار فسبب المظاهر التي رأيناها في ترسب المياه بكميات كبيرة في معظم الطرق وكذلك تسرب المياه إلى داخل البيوت وأيضاً الخرير الذي أصاب بعض المباني الحكومية، هذا كله سببه عدم جودة شبكات تصريف المياه وعدم جودة طرق العزل في أسطح تلك المباني.

والدليل على أن كميات مياه الأمطار هذا الأسبوع لم تكن كبيرة بالدرجة التي تجعلنا نصنفها بأنها كارثية ومدمرة، إنها اختفت في اليوم التالي، فالأمطار التي تكون مدمرة تبقى أسابيع في الطرق والساحات العامة وحتى في مناطق البر، أما تلك التي تجف خلال أقل من 24 ساعة فإن سبب تجمعها ودخولها على المنازل والمباني العامة يكشف حالة من حالات الفساد بالدولة التي اعتدنا - للاسف الشديد - على مشاهدة آثاره في كل زاوية من زوايا البلد.

اختم هذا المقال بفقرة جميلة لا أعرف من هو كاتبها لكنها انتشرت بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تعبر بحق عن واقع الحال، تقول الفقرة:

ينتشر خبر

عطلة رسمية في جميع الوزارات والدوائر الحكومية لـ «سوء الأحوال الجوية»..

والصحيح:

لسوء.. الاستعداد للأحوال الجوية.. هذه أمطار خير.. والأجواء من أفضل ما تكون، وطالما تمنيناها، والسيئ هو إدارتنا وعدم الاستعداد «لحسن الأحوال الجوية»

«انسبوا الفشل لأهله وليس لأمطار الخير».

انتهت الفقرة، ولم تنته مآسينا مع الفساد والفاسدين.

