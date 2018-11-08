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ألقت الشرطة البريطانية القبض على امراة أنفقت 16 مليون جنيه استرليني في متجر هارودز الشهير بالعاصمة لندن، وأصبحت أول شخص في بريطانيا يخضع لقانون الثراء غير المبرر.

وتواجه زاميرا هاجييفا، وهي زوجة مسؤول مصرفي سابق في اذربيجان، احتمال الترحيل من بريطانيا. ويقضي الزوج عقوبة بالسجن 15 عاما في بلاده بعد إدانته بالاختلاس.

وتعيش هاجييفا ( 55 عاما) في منزل ثمنه 15 مليون جنيه إسترليني بالقرب من متجر هارودز.ويقول محاموها إنها ليست «محتالة».

ويعني خضوعها لقانون الثراء غير المبرر، أنه يجب عليها أن تقدم ما يثبت أصل ثروتها وكيفية جمعها.

