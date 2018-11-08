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احتفل الممثل الأميركي، مايكل دوغلاس، بمرور 50 عاما على دخوله مجال العمل الفني، بحصوله على نجمة في ممر الشهرة في هوليوود بالقرب من نجمة والده، الممثل الشهير كيرك دوغلاس.

وإلى جانب أبيه كيرك دوغلاس (101 عام) رافقت، مايكل دوغلاس (74 عاما) الفائز بجائزة أوسكار، عن دوره في فيلم (وول ستريت)، إلى ممر الشهرة زوجته الممثلة كاثرين زيتا جونز، والممثلة جين فوندا.

ومثل دوغلاس في أكثر من 60 فيلما ومسلسلا تلفزيونيا، وقال بمناسبة تكريمه: «كنت محظوظا بمعاصرة هوليوود الكلاسيكية وهوليوود الجديدة».

وتابع أنه يشعر بالفخر لانضمامه إلى أكثر من 2600 فنان وفنانة على ممر الشهرة في هوليوود.

