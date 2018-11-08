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قضت محكمة النقض وهي أعلى محكمة مصرية أمس بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق إبراهيم محمود المتهم بخطف واغتصاب الطفلة جنا بمحافظة الدقهلية شمال البلاد والمعروفة باسم قضية «طفلة البامبرز».

ورفضت المحكمة طعن المتهم بالإعدام ليصبح الحكم واجب النفاذ وغير قابل للطعن عليه.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى بلاغا قبل أكثر من عام من «نهى .ص» 29 عاما ربة منزل ومقيمة بقرية دملاش مركز بلقاس، تتهم فيه إبراهيم محمود إبراهيم الرفاعي 35 عاما، عامل ومقيم بنفس القرية، بالتعدي على طفلتها التي لم تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف نقلت على إثره إلى مستشفى بلقاس في حالة خطرة، ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك. وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الذي اعترف بجريمته.

وقال إنه استدرج الطفلة أثناء لعبها أمام منزلها وقت صلاة الجمعة إلى إحدى الغرف المهجورة، وقام بالتعدي عليها جنسيا حتى نزفت الدماء، وفر هاربا.

وعقب الحادث بشهور عثر أهالي قرية دملاش، مسقط رأس المتهم على والد المتهم مقتولاً في منزله بالقرية.