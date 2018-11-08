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انضمت المغنية ريانا إلى مجموعة الفنانين الذين طالبوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوقف عن استخدام أغنياتها في الفعاليات السياسية.

وهددت ريانا باتخاذ إجراءات قضائية بعدما صدحت أغنيها الشهيرة «أرجوكم لا توقفوا الموسيقى» في تجمع لترامب في تشاتانوغا.

وأرسلت ريانا وفريقها رسالة رسمية للبيت الأبيض، بحسب مجلة «رولينغ ستون».

وجاء فيها «لقد أحطنا علماً بأن الرئيس ترامب استخدم أغاني ريانا من بينها أشهر أغانيها (لا توقفوا الموسيقى) في العديد من الفعاليات السياسية في أرجاء الولايات المتحدة، هل تعلم وعليك أن تعلم بأن ريانا لم تمنح ترامب الحق باستخدام أغانيها، لذا فإن استخدام هذه الأغاني يعتبر خاطئاً «.وتؤيد ريانا بصورة علانية الديمقراطيين.

وتنضم ريانا بموقفها هذا إلى فاريل ويليامز وفرقة رولينغ ستونز في تحذير ترامب من استخدام موسيقاهم.

