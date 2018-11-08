وفاء سعود عبدالعزيز صرام، زوجة منصور عبدالله منصور الخارجي 55 عاما، شيعت، الرميثية، ق 9، ش 94، م 23، ت: 60012626، 99199555.

سالم زيد ملوح العازمي 77 عاما، شيع، صباح السالم، ق 9، ش2، ج 11، م 7، ت: 99771444، 55666676.

خليفة حسين الدرباس الزعابي 79 عاما، شيع، الرجال: الرميثية، ق 4، شارع أحمد بن حنبل، م 9، ت: 99799971، النساء: السلام، ق 3، ش 318، م 25.

قاسم يعقوب أحمد حيات 80 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الشعب، ق 5، شارع المنامة، ديوان جوهر حيات، ت: 97211229، النساء: الدسمة، ق 6، ش 75، م 44، ت: 22523230.

محمد سعد محمد الجابر 88 عاما، شيع، ابوحليفة، ق 2، الطريق الساحلي، م 23، مقابل مجمع كويت ماجيك، ت: 99644949.

محمد عبدالعزيز محمد الهزاع 56 عاما، شيع، الرجال: مشرف، ق 5، ش 14، ج 1، م 19، ت: 60385558، النساء: العدان، ق 6، ش 17، م 26، ت: 99800508.

حمد احمد حمد الطويرش 82 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الشعب، ق 6، شارع المنامة، م 68، مقابل الدعية، ت: 99888289، النساء: الشويخ، ق 3، شارع ناصر الخرافي، م 3، ت: 98925100.

بدر ناصر خالد صالح العجيل 33 عاما، شيع، الرجال: الروضة، ق 1، مقابل شارع دمشق، ت: 66664963، النساء: جنوب السرة، الزهراء، ق 4، ش 418، م 17، ت: 99017209.

بدر عيد بن هدروس الميموني 72 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، العزاء في المقبرة، ت: 99810021.

فراج عبدالله ادريس الدوسري 88 عاما، شيع، الرجال: الفحيحيل، شارع المخفر، مقابل مسجد سالم العلي، ت: 97889987، النساء: القرين، ق 4، ش 2، م 12.

فهد مناحي زيد العتيبي 35 عاما، شيع، الرجال: القرين، ق 1، ش 27، م 52، ت: 99709933، النساء: صباح الأحمد، ق 2، ش 2، م 223، ت: 65207000.

إنا لله وإنا إليه راجعون

