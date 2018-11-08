أول النهار

استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، تجربتها العملية منذ أن كانت موظفة حتى أن أصبحت وزيرة ضمن نماذج خليجية ناجحة خلال مشاركتها في فعاليات ورشة عمل «المرأة الخليجية في عيون العالم ابداع وتميز» التي تستضيفها الكويت بمشاركة وفود خليجية، لافتة إلى عملت أكثر من 18 ساعة حتى أتمكن من فهم دهاليز الشؤون رغم إنني من أسرة محافظة، مؤكدة أنها اصطدمت بالفساد في احدى المراحل ثم أقدمت على الاستقالة.. فلا استطيع أن اجتمع مع الفساد في مكان واحد.

وقالت خلال الحفل الذي نظم صباح أمس في مقر ادارة تنمية المجتمع بمنطقة اليرموك بحضور الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز والوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري والوكيلة المساعدة للرعاية الاجتماعية شيخة العدواني، أنها واجهت تحديات كبيرة في التصدي لتجار الاقامات ومخالفات التعاونيات والعمل الخيري، معتبرة أن المساءلة السياسية فرصة لابراز الانجازات، مشيرة إلى أنها فتحت أبوابي للاعلام متبعة المثل «لاتبوق لا تخاف».

في البداية، أوضحت الوزيرة الصبيح أن بداياتها انطلقت في وزارة التخطيط حينما كانت موظفة في وقت اغلب الوظائف كان يشغلها اجانب ومع الوقت والجهد والمثابرة تعلمت اصول العمل واجتهدت في الحرص على الحضور مبكرا والخروج من «الدوام» في وقت متأخر ثم بدأت في المطالبة بتعيين كويتيين من خريجي الحاسب الآلي.

وعن عملها في وزارات الدولة، ذكرت الصبيح أنها عملت في ست وزارات بدأت بالتخطيط حيث تعلمت فيها خلال خمس سنوات الكثير خصوصا وانها الوزارة التي كانت المسؤولة عن مناقصات الدولة ما ساهم في صقلها في مجال المناقصات والرقابة ثم انتقلت للعمل في وزارة المالية وواجهت الكثير من التحديات وحرصت على مواجهتها رغم انها من عائلة محافظة لا تسمح بالتأخير فكانت تنجز باقي اعمالها في المنزل حتى لا تخالف قوانين العائلة فاكتسبت خبرات غير طبيعية نتيجة تكثيف العمل والاعتماد على النفس وتحدي الصعاب».

واوضحت بأنها تدرجت في المناصب الى ان أصبحت وكيل وزارة مساعد في قطاع هندسي رغم ان تخصصها كان في مجال الحاسب الآلي مازاد من تحديها للصعاب والحرص على استغلال ما لديها من مهارات وقدرات، مشيرة الى اصطدامها بالفساد في مرحلة من المراحل ما جعلها تقدم استقالتها.

وأوضحت انها بعد ذلك انتقلت للعمل في برنامج اعادة الهيكلة كمستشارة حيث أنها والفساد لا يجتمعان في مكان واحد»، حتى اختيرت للعمل كوكيل مساعد في نفس المكان وحققت نجاحات واضحة ثم استقالت مرة أخرى وانتقلت للعمل الحر ثم انتقلت للعمل في اتحاد الصناعات في تجربة وصفتها بالجيدة حيث بذلت فيها الكثير من الجهد».

وتطرقت الصبيح بالحديث حول بداية طلبها كوزيرة في 2014 لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي الوزارة التي لم يسبق لها العمل بها ولا تعلم عنها شيئا، مشيرة الى ان اول مشكلة واجهتها في الشؤون هي الجمعيات التعاونية حيث لم يكن لديها سابق معرفة بقوانين التعاون ولا تعلم عن ست قوانين اخرى في الوزارة لكنها عملت بمساعدة مستشارين ساعدوها على فهم كل كبيرة وصغيرة بالتعاون مع قيادات الوزارة .

واكدت الصبيح انها واجهت تحديات كبيرة في وزارة الشؤون منها الحرص على تطبيق القانون ومواجهة الفساد الكبير الذي ظهر في جوانب كثيرة منها تجارة الاقامات والتعاونيات ومواجهة بعض الانتقادات لدولة الكويت من قبل منظمات دولية حول العمل الخيري فضلا عن دور الرعاية والحاجة الى الحزم وتطبيق اللوائح في ظل عمل سياسي والتعرض لاستجوابات هي حق دستوري لنواب مجلس الامة وما يحدث خلال تلك الاستجوابات والفترة التي تسبقها والفترة التي تعقبها وجمع المعلومات وما تتعرض له من هجوم من البعض دفعها في بعض الاحيان للتفكير في ترك المنصب الوزاري لكنها كانت تصمد بدعم من القياديين العاملين معها والذين يؤكدون لها انها تعمل بشكل صحيح فلا يجب ان تخشى اي نقد .

وأضافت انها كانت تعمل في اليوم اكثر من ثمانية عشرة ساعة حتى تتمكن من الفهم الجيد لكل دهاليز وزارة الشؤون حتى يتسنى لها اصدار القرارات التي تحقق الانجاز المطلوب، مشيرة في هذا الصدد الى انها مدينة بالفضل لوسائل الاعلام والاعلاميين الذين ساعدوها في ابراز ما تحققه من انجاز.

ولفتت إلى انها فتحت ابوابها امام الاعلام بكل شفافية متبعة المثل القائل «لا تبوق لا تخاف» فلم تحجب اي معلومة عن الصحافة او الاعلام والى الآن مازالت السياسة الاعلامية الشفافة هي السائدة في تعاملها مع الاعلام وكذلك جميع القياديين العاملين معها .

وثمنت الصبيح الدعم الذي حصلت عليه من صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وكذلك دعم سمو رئيس الوزراء وتحفيزهما لها بالاستمرار على نفس النهج، مشيرة الى ان المساءلة السياسية التي تعرضت لها كانت فرصة لابراز ما تحققه من انجاز وهذه هي النظرة الايجابية للاستجواب رغم ما تشوبها من محطات صعبة لكن تأثير تلك المحطات لايستمر طويلا خصوصا عندما ترى ان نسب المؤيدين لها يتزايدون بعد الصعود الى المنصة مقارنة بفترة ماقبل الصعود سواء من النواب او المواطنين وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.

تمكين المرأة

وحول المناسبة، أكدت الوزيرة الصبيح ان الاهتمام بقضايا المرأة واسهاماتها ينطلق من الايمان بأن اكتمال نضوج رأس المال البشري يكمن في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لافتة إلى ان البشر هي الثروة الحقيقية الدائمة لجميع الدول، وتمكين المرأة جزء من منظومة التنمية البشرية الشاملة في كافة المجتمعات.

وقالت الصبيح: ان «تجربة المرأة الكويتية زاخرة بالعطاء واجتياز التحديات منذ انطلاقة مسيرتها التعليمية عام 1937، لتخوض معترك العمل الوظيفي، لتدشن اول محطة من محطات العطاء الوطني والمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية والاقتصادية، مؤكدة أنها اكتسبت دورا رياديا خليجيا ودوليا وتبوأت مناصب وظيفية وقيادية.

وأضافت: «لم يقف اهتمام الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية بل تعداها الى كل ما يتعلق بالمرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعية، مشيرة الى ان المرأة الكويتية شريكا فاعلا ومساهما أصيلا في مسيرة النهضة التي حققتها الكويت منذ استقلالها في مطلع الستينات، حيث اظهرت قدراتها وكفاءتها في كافة المواقع التي عملت بها والمناصب التي تبوأتها وأضحت مثالا يحتذى به».

وأكدت ان الكويت ترجمت دعمها لتمكين المرأة في خطة التنموية الوطنية ببرامج تستهدف اشراك المرأة في صنع القرار وتولي المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص حيث اطلقت الكويت مؤخرا برنامج «إعداد القيادات الوطنية من السيدات» في إطار التعاون الوطني بين امانة التخطيط وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة في دعم القيادات النسائية سياسيا واقتصاديا. وذكرت انه برعاية سامية من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قامت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط باطلاق جائزة الكويت للمرأة المتميزة تحت شعار «هي قدوة» كمبادرة وطنية مرتبطة مع ركائز خطة التنمية الوطنية للكويت واهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة، مبينة أن الجائزة تأتي تكريما لدور المرأة في تنمية المجتمع وازدهاره وتثمين عطاءها في المجالات المختلفة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وتسليط الضوء على انجازاتها وتشجيع النساء المتميزات في تطوير مجتمعهن كما تعزز الجائزة المكانة العالمية للكويت في مجالات تمكين المرأة.

وأكدت الصبيح ان استمرارها في وزارة الشؤون كأول وزير يستمر خمس سنوات كان بالنسبة لها تحد كبير حيث حققت خلالها الكثير من الانجازات التي نالت الرضا من قبل مجلس الوزراء وكذلك من قبل المنظمات الدولية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فضلا عن اشادة الجهات الرقابية وغيرها.

واشادت بوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية وبخاصة ان لها دور تنموي كبير حيث انها اكثر وزارة تركز على عمل المرأة وتطويرها وفتح فرص عمل مناسبة لها والتنسيق مع المجتمع المدني، مشيرة الى انه وفقا للارقام فان مستوى الانفاق على المشاريع التنموية يواصل ارتفاعه حيث وصل الى 82% ونطمح للوصول الى 100 % فضلا عن وجود عدة مشاريع استراتيجية على وشك الانتهاء والتسليم بالاضافة الى التطور في وضع الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها.

